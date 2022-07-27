【大行炒D乜】高盛點評物管股 睇好中海物業睇淡世茂服務
27/07/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2022 13:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2022 13:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2022 13:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/07/2022 12:51
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