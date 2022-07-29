  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

總結金融市場7月走勢

29/07/2022

當我們要佈局下步要該如何操作，都必須要知道金融市場正在發生著甚麼事情，而在策劃該如何執行交易。因此，我們會梳理整體7月的走勢。目前各國的通脹率維持高位，美國的通脹再次突破新高9.1%，英國的通脹率也高達9.4%，歐洲的通脹率8.6%。而從整體的數據來看，高位的通脹開始逐漸的影響各國的家庭支出與消費情緒，導致市場都對未來經濟相對的悲觀，並大幅的提升了避險情緒。此外，我們也可從美債收益率曲線也開始顯示倒掛，並暗示未來會進入衰退概率大幅的提高。基於市場擔憂未來經濟會陷入衰退，資金便會往向美債，美元的走勢。而相反的對風險產品的需求大幅減低（股指，加密貨幣，原油）都進入了下跌趨勢。目前市場會關注各國央行的加息對經濟實體的影響，由於各國央行加息原因都是為了穩定商品的價格，來保持未來經濟健康的發展。因此，接下來我們要關注各國央行是否可在控制通脹的期間，並不讓經濟體系陷入衰退。

 Vantage Market, 王健興, 通脹

 

7月黃金都經歷了一波強勢的下跌趨勢，基於各國央行大幅的加息，而開始逐漸降低市場對商品的需求，讓貴金屬短期內較難扭轉趨勢，並判斷這期間商品的價格走勢並不樂觀。但未來全球可能會面臨經濟衰退，市場便對國家的信心降低，資金便會開始逐漸的望向貴金屬產品來保值。從長遠的來看，我都認為黃金會持續進行上漲走勢，由於從宏觀經濟來看，美國的債務一直持續的提升，2020年為了拯救市場，便啟動了貨幣寬鬆，而未來並會在把貧富值的距離拉開，並逐漸增加美國內亂，示威也會持續的增加。此外，有些國家開始想脫離美元來進行交收，在未來會動搖美元的地位，而在這期間並會增加黃金的需求。  

 

 王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 通脹

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場先機

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

99.150

異動股

01797

新東方在綫

23.400

異動股

01810

小米集團－Ｗ

13.340

更多市場先機

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.150
  • 01797 新東方在綫
  • 24.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.340
  • 01999 敏華控股
  • 6.390
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.500
股份推介
  • 02233 西部水泥
  • 0.940
  • 目標︰$1.07
  • 00836 華潤電力
  • 15.440
  • 目標︰$17.60
  • 01729 匯聚科技
  • 1.720
  • 目標︰$1.82
  • 02666 環球醫療
  • 4.950
  • 目標︰$5.43
  • 00732 信利國際
  • 1.770
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 52.600
  • 00601 稀鎂科技（新）
  • 0.485
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.150
  • 08282 智傲控股
  • 0.420
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
報章貼士
  • 00101 恒隆地產
  • 14.580
  • 目標︰$18.50
  • 01093 石藥集團
  • 8.800
  • 目標︰$10.00
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.790
  • 目標︰$5.40
熱炒概念股
即時重點新聞

29/07/2022 08:22  《中國監管》美團、餓了麼遭杭州市監局約談，嚴禁低價惡性競爭

29/07/2022 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要:習近平拜登通話，坦率溝通和交流

29/07/2022 07:50  《華爾街內望》美國進入技術性衰退，市場料提前結束加息美股走高

29/07/2022 07:50  《匯市走勢》經濟萎縮聯儲局或較快結束加息，美元連續兩日走低

29/07/2022 07:50  《油金掠影》美次季經濟收縮陷技術衰退，紐油跌布油升，金價反彈

29/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買中海油沽中移動

29/07/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】眾大行點評百威亞太，麥格理升目標價至３２元

專題透視
人氣文章

新聞>市場先機

總結金融市場7月走勢
人氣文章

新聞>財經熱話

【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊
人氣文章

新聞>財經熱話

【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升　銀行或上調存貸息率
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

加息何時才見止境
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

第二代變種
人氣文章

娛樂情報

看《明日戰記》逾千次 古天樂︰唔好成日睇西片
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

「顛倒眾生」的雍正洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶，是傳世孤品，還是現代臆造品？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：OpenSea裁員、Bitcoin和以太幣下跌，NFT會爆破嗎？使用區塊鏈、IPFS儲存NFT的成本、安全性多高？我們該怎樣看NFT前景？
人氣文章

Fashion

的骰可愛兼耐看！5款Celine 2022秋季全新小方盒手袋推介！Triomphe Box、復古風Cuir Triomphe Lock成必搶款！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
【路路養生路】 自我和解乃養生活命第一步
人氣文章
夏天吃喝生冷易濕滯、難排汗散熱！「節瓜蓮藕粟米排骨湯」健脾消暑、除煩止渴！
人氣文章
最新疫情｜連續2日再破4千！新增4,638宗本地個案！22個月大確診女嬰情況危殆，曾持續抽搐疑腦炎！ 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 09:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 09:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 09:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2022 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章市場先機29/07/2022
總結金融市場7月走勢
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升　銀行或上調存貸息率
人氣文章財經熱話28/07/2022
美猛加息惟本港銀行續不加P　匯控先升後跌渣打造好　關注兩行業績
人氣文章中國故事28/07/2022
《神州經脈》傳中央擬泵水1萬億救爛尾樓　滬綜指三千三得復失
人氣文章FOCUS28/07/2022
【FOCUS】鮑公鴿鷹難辨　小心熊市蜜糖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金