《午市前瞻》業績期及港匯或拖累8月大市表現 中央難大水救內房

恒生指數半日收報20554，跌115點或0.56%，主板成交489.53億元。恒生中國企業指數報7060，跌31點或0.44%。恒生科技指數報4549，升12點或0.28%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報99.75元，跌1.25元或1.24%，成交22.24億元；騰訊控股收報321.8元，升1.6元或0.5%，成交22.08億元；美團收報187.9元，跌2.2元或1.16%，成交14.64億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(恒大集團網頁截圖)





溫鋼城：香港8月將被逼跟隨加息



美國聯儲局加息0.75厘符合市場預期，隔晚美股造好，道指升逾400點，納指升逾4%。但港股期結日維持牛皮表現。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，除市場早已預期美國加息幅度外，港股早於5、6月時經過一輪反彈，而美股近期一直下跌，故回升幅度亦會較大。此外，他提到今晚美國將會公布第二季GDP，市場綜合官員言論已預期GDP將會按季收縮，故美期受壓，變相亦會拖累港股表現。



溫鋼城預期，港股8月將會反覆受壓，因好消息方面只能憧憬油價回落，美國通脹有望跟隨回落，對美股有利，只能間接帶動港股。而且他預期8月香港市場將繼續面對港匯弱勢局面，更大有機會被逼跟隨美國加息；另外亦要關注8月港股業績期，上季封控措施令內地多次停廠停工，預期業績表現將會受壓，除非重磅股財測正面，否則大市表現亦會受累。溫鋼城預計8月將會「東降西升」，即AH股市弱勢而美股回升，恒指最壞情況或試19000點，但料不會持續低於20000點。



3000億基金難解38萬億債務



今日傳出恒大(03333)再度標售位於灣仔總部，今日截標，估值約90億元，較去年越秀(00123)洽購作價約105億元再低15億元，再加上早前碧桂園(02007)折讓配股消息，令市場憂慮民企內房的緊急籌錢情況。早前國務院批准成立3000億人幣房地產基金支援出險內房，溫鋼城坦言估計高達38萬億人幣的內房債務，3000億猶如滄海一粟，故政策公布後內房反應較淡靜亦屬正常。



溫鋼城指出，一間恒大都有超過一萬億人幣債務，指中央出手或要最少3萬億人幣才能令市場稍為恢復信心。他又提到，市場信心是內房問題的一大要素，目前發展商交樓情況惡劣，潛在買家都會擔心入市後難以收樓，故中央或需祭出「大水喉」才能拯救市場信心。但他亦指，「大水喉」之餘都要外圍環境配合，各國央行正集體收水，關注人民幣匯率的中國正處於兩難局面，故亦未能大手救內房，而內房問題將持續於下半年影響港股表現。

傳恒大正在標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，今日截標。(經濟通HV2報價系統截圖)

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