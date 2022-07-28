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【FOCUS】鮑公鴿鷹難辯　小心熊市蜜糖

28/07/2022

 

　　美聯儲、歐央行互抄功課。本港時間周四(28日)凌晨，聯儲公開市場委員會一如預期宣布再加息0.75厘，令過去兩個月累加150基點錄1981年以來最激進。不過，主席鮑威爾一句「某個時候放慢(加息腳步)是合適的(at some point it will be appropriate to slow down)」，意外帶出「降息0.75厘」之感，標指聞聲升2.6%，納指更飆4.1%。



逐次會議決定加息，暗示衰退不關己事



　　鮑威爾到底是否「沃爾克2.0」？或許只有他自己知道－－加息太多，恐對經濟造成的衰退效應超出必要程度；加息太少，又令經濟陷入根深蒂固的通脹風險－－最明智的選擇，就是照搬歐央行的「meeting by meeting(逐次會議決定)」做法，不再就未來利率走勢提供清晰的前瞻指引。

 

 

 

 


　　此番「依賴數據(looking at the incoming data)」及「已達至中性利率(we’ve done that now)」的表態，遭解讀為這一輪超常規加息即將近尾；貨幣市場顯示，聯儲未來只會再加多100基點至最高3.328%，並最快2023年2月轉向降息，對金融狀況極度敏感的納指一度飆4.5%，錄近兩年最大單日升幅。

 


　　市場再次押注聯儲投鼠忌器，此從比特幣重上2.3萬美元、木頭姐的ARKK急彈近7%可見一斑。值得留意的是，鮑威爾一方面跟財長耶倫口徑一致，堅稱「不認為美國目前正處於衰退中」，但另一方面，又強調聯儲的雙重任務並不涉及衰退之類，「我們不會對此做出判斷」。



「末日博士」魯比尼預警滯脹債務危機


　　
　　加上他在回應「衰退會否改變政策」時強調，「價格穩定是經濟的基石(price stability is really the bedrock of the economy)」，以及「降低通脹並實現軟著陸」的目標最近數月變得更具挑戰性，市場的反應恐過度樂觀。

 


　　華爾街「知名空頭」、大摩首席美股策略師Mike Wilson就指，面對經濟放緩衝擊企業盈利以及聯儲過度緊縮的風險，市場跳漲可能是一個陷阱；他預期，在美國經濟今年衰退的情景下，標指或跌至3000點(意味25%下跌空間)。持相同看法的還有「末日博士」Nouriel Roubini，其認為，下一次衰退將以嚴重的「滯脹債務危機(stagflationary debt crisis)」為標誌，美
股較峰值崩盤可能接近50%。

 


　　如此悲觀是否是「狼來了」？看看剛公布財報的Meta加入谷歌行列，預告明年穩步減少招聘；眾議院議長佩洛希的丈夫在參議院歷史性通過芯片法案前一日，斬纜25000股芯片製造商英偉達股票；紅杉資本、Naspers等大股東密密沽貨；中國最高層警示當前需應對的風險和挑戰更錯綜複雜……核心科技股齊漲，或許是熊市後半段開啟前的一抹蜜糖。

 

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