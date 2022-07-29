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溫鋼城料港股8月跑輸美股　恒指19178點成分水嶺

29/07/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　昨晚（28日）中美元首通話，是美國總統拜登上任後雙方第五次通話，不過，美國沒有提及關稅削減，是期望落空，還是可以保持憧憬？另外，消息指阿里巴巴(09988)創辦人馬雲將交出螞蟻集團的控制權，意味螞蟻與阿里正式分家？如何解讀？美團(03690)禍不單行，除了被股東減持，最新傳出上周被杭州市監局約談，股價仍需向下調整？小米(01810)汽車項目據報9月進入軟模車下線階段，能刺激股價表現？

 

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