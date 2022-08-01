【陶觀天下】美國加息變調 全球消費降級

美國第二季經濟負增長0.9%，連續第二個月經濟倒退，陷入技術性衰退，與此同時美聯儲加息75點合乎預期，但會後釋放鴿派言論，讓市場預期美聯儲很快就會結束大幅加息模式，不過高居不下的通脹問題真的能在中期選舉前解決嗎？能源價格暴漲已經影響到全球的消費信心，即將到來的經濟寒冬會否比我們設想的還要寒冷？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。



由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！



節目重溫►https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:



直播節目《hot talk 1點鐘》►https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel►https://bit.ly/3lhKE89



仲要為影片按 Like及開啟新片提示！



【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動