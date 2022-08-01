  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】多行點評百勝中國　最牛匯證睇$489.8　最熊麥格理$243.35

01/08/2022

 

 

 

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

91.150

異動股

03800

協鑫科技

3.330

異動股

00175

吉利汽車

17.040

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.150
  • 03800 協鑫科技
  • 3.340
  • 00175 吉利汽車
  • 17.020
  • 09666 金科服務
  • 10.480
  • 06098 碧桂園服務
  • 15.880
股份推介
  • 02343 太平洋航運
  • 3.700
  • 目標︰$4.18
  • 02233 西部水泥
  • 0.910
  • 目標︰$1.07
  • 00836 華潤電力
  • 14.220
  • 目標︰$17.60
  • 01729 匯聚科技
  • 1.710
  • 目標︰$1.82
  • 02666 環球醫療
  • 4.850
  • 目標︰$5.43
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.150
  • 00700 騰訊控股
  • 303.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.800
  • 00175 吉利汽車
  • 17.020
  • 00005 滙豐控股
  • 49.000
報章貼士
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.090
  • 目標︰$5.60
  • 07500 ＦＩ二南方恒指
  • 6.005
  • 目標︰$6.50
  • 01088 中國神華
  • 22.100
  • 目標︰$24.50
熱炒概念股
即時重點新聞

01/08/2022 09:55  恒指失守兩萬關，碧服挫9%墊底藍籌，阿里巴巴跌近4%

01/08/2022 09:35  【新冠肺炎】澳門連續9日社區零感染，明起重開娛樂場及恢復堂食

01/08/2022 09:22  《中概異動》阿里低開5%，美國未能調查審計底稿惹退市危機

01/08/2022 09:19  【銀色債券】陳茂波:第七批銀債加碼至450億，保底息升至4厘

01/08/2022 08:57  【大國博弈】佩洛西專機抵新加坡，官方行程未列入台灣

01/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９億人幣，買騰訊沽美團

01/08/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】多行點評百勝中國，大摩、摩通齊看４３９﹒６元

29/07/2022 17:32  《嚟緊炒Ｄ乜》首鋼資源中期純利大增，低位吸納賺價兼收息

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【滙控業績】滙控績前軟逾1%　溫傑教你七部曲睇通業績！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】多行點評百勝中國　最牛匯證睇$489.8　最熊麥格理$243.35
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：阿里股價已反映退市風險　惟業績難寄予厚望
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

娛樂情報

炎明熹新歌曬Rap功惹代唱質疑
人氣文章

行政人員

人才短缺！招聘難！管理者面對5大挑戰！AI、區塊鏈等如何讓人力資源管理變得更輕鬆精準？
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

她的午日個展「距離」：距離是一種屬於孤獨的語言，在遠處低訴著親密的絮語
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

茶不止抗氧化，還讓身體更輕盈！除咖啡排毒外，飲這3款茶可加速腸道蠕動
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

橫跨900年的歐洲中世紀、源自黑暗時代的時尚：愈奢華地位愈高？金色和紫色絲綢衣服只有貴族能穿？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
【路路養生路】 自我和解乃養生活命第一步
人氣文章
MIRROR演唱會意外｜粉絲受驚、不安？紅十字會啟動心理支援熱線、教3招應對方法+呼吸練習放鬆心情
人氣文章
經常腰背痛、手腳麻？30歲人、60歲腰？一個動作即check你的脊椎年齡！4招讓脊椎不再「老」下去！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2022 12:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2022 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2022 12:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2022 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/08/2022
【滙控業績】滙控績前軟逾1%　溫傑教你七部曲睇通業績！
人氣文章大行報告01/08/2022
【大行炒D乜】多行點評百勝中國　最牛匯證睇$489.8　最熊麥格理$243.35
人氣文章開市Good Morning01/08/2022
溫傑：阿里股價已反映退市風險　惟業績難寄予厚望
人氣文章市場動向01/08/2022
背靠騰訊 自營IP 檸萌影視以精品劇集領跑影視製作市場
人氣文章財經熱話01/08/2022
【虛幣世界】以太幣被看好，ETC過去一周升幅顯著
人氣文章財經熱話01/08/2022
【陶觀天下】美國加息變調　全球消費降級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金