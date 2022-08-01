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匯控業績勝預期兼擬復派季息股價飆半成　渣打績後遭大行唱淡下挫

01/08/2022

　　匯控(00005)今天(1日)中午公布中期業績，列帳基準稅前盈利跌15%勝預期，擬於明年恢復派季息，2023和2024年派息率亦將達50%，績後獲大行唱好，股價午後飆逾半成，收市仍升近半成。渣打(02888)則已於上周五(29日)公布中期業績，惟績後遭多間大行唱淡，其中美銀更大削目標價，股價今日下挫近2%。

 

(資料圖片)

 

中期列帳基準稅前盈利跌15%　淨利息收益帶動經調整收入增4%

 

　　匯控截至今年6月底止中期列帳基準稅前盈利91.76億(美元．下同)，按年跌15.3%，勝預期的約80.7億元，每股基本盈利0.42元，中期派息每股9美仙，較去年同期的7美仙增加28.6%。期內經調整除稅前利潤106.73億元，按年跌7.4%。中期列帳基準收入252.36億元，按年跌約1.2%，主要是貨幣換算的影響及今年上半年業務出售計劃的虧損所致。經調整收入增4%達257億元，此乃受淨利息收益增加所帶動，反映利率上升及資產負債增長，以及環球銀行及資本市場業務旗下環球外匯業務的收入大幅增加。期內淨利息收益率為1.3%，按年升9個基點。

 

　　單計第二季，集團列帳基準除稅前盈利50.1億美元，按年跌約1%，按季升20.3%，經調整除稅前盈利錄59.67億元，按年升13.4%。當中香港區第二季的列帳基準除稅前利潤14.67億元，按年跌16%，按季升43.5%，經調整稅前盈利按年跌15.1%至15.33億元。

 

　　集團上半年亞洲區列帳基準除稅前盈利63億美元，按年跌9.2%，仍為集團最大貢獻地區。按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場經調整除稅前利潤為28.79億元，按年跌10%；財富管理及個人銀行業務的經調整除稅前利潤29.46億元，按年跌21.5%；工商金融業務的經調整除稅前利潤為35.78億元，按年升11.4%；企業中心經調整除稅前利潤錄12.7億元，按年跌7.8%。

 

信貸損失淨提撥11億美元　普通股權一級資本比率13.6%


　　此外，列帳基準預期信貸損失錄得11億元提撥淨額，當中包括8億元的第三級提撥，以及反映經濟更趨不明朗和通脹加劇的額外準備。有關提撥因與新冠疫情相關的餘下儲備已大部分撥回而被部分抵銷。去年上半年則錄7億元撥回淨額。


　　普通股權一級資本比率為13.6%，自去年12月31日以來下跌2.2個百分點，反映普通股權一級資本減少168億元，當中包括孳息曲線變陡導致金融工具錄得的權益估值虧損48億元，以及主要因今年第一季監管變動導致的134億元風險加權資產增長。比率下跌的原因亦包括集團於去年全年業績公布中提及的最多10億美元股份回購計劃。

 

料明年起有形股本回報率至少達12%　擬於明年恢復派季息

 

　　匯控行政總裁祈耀年表示，上半年的業績反映集團策略的持續效應，不但收入增長動力加強，成本亦受到嚴格控制。集團在擴展和改革匯豐業務方面取得的進展，意味集團在踏入當前利率周期之際享有強大優勢，有信心有形股本回報率自2023年起至少可以達到12%，創出10年來最佳成績。


　　集團就2023和2024年提供更具體的的派息比率指引，派息率將約為50%，明白並體會股息對所有股東的重要性，因此希望盡快將股息恢復至新冠疫情前水平。集團亦擬於2023年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，首三季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息水平。

 

料今年淨利息收益至少達310億美元　惟不大可能進一步回購

 

　　祈耀年又表示，集團收入前景繼續向好，根據目前市場對環球央行息率的共識，加上繼續預期2022年的貸款可達致中單位數百分率增長，預期2022年的淨利息收益將至少達310億元，2023年則至少達370億元。另外，集團繼續預期2022年的預期信貸損失提撥將回復至平均貸款額30個基點的正常水平。


　　另儘管面臨通脹壓力，仍有信心2022年的經調整營業支出可維持與2021年相若的水平。而透過利潤生成及持續削減風險加權資產等措施，力求於2023年上半年將普通股權一級資本比率維持於14%至14.5%目標範圍內。儘管集團不大可能於2022年進一步回購股份，但於未來數年，預期可將超出執行策略所需的剩餘資本回饋給股東。另集團的目標是在2030年或之前提供及促成7500億至1萬億元的可持續發展融資及投資。

 

大摩：提供穩健指引料明年恢復回購　高盛：復派季息對股價反應積極

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，匯控第二季表現強勁，亦為明年提供穩健指引，由於淨利息收入改善、成本控制和預期信貸損失低於預期，基本稅前利潤比預期高出22%，其普通股權一級資本比率雖因負面影響明顯而下降，但相關指引依然穩健，料明年恢復股份回購，上調目標價4%至61.3元，評級維持「與大市同步」。


　　高盛則指，匯控第二季業績遠勝預期，主要由於優於預期的收入、低於預期的費用支出及信貸成本，更重要的是該行現時預期自2023年起，平均有形股本回報率將至少為12%，另匯控將2023至24財年的派息指引從40%至55%的中期指引範圍提高到50%，以及從明年開始派發季度股息，預期對股價反應積極，維持「買入」評級，目標價70元。

 

渣打將進行5億美元回購　惟錄2.6億美元信貸減值多涉內房

 

　　另方面，渣打於上周五公布中期純利20.89億元(美元．下同)，按年升9.14%；派中期息4美仙，較去年同期增加33.33%。期內收入82.25億元，升7.83%；淨利息收入增加8%至36.42億元；經調整淨息差擴闊10基點至1.32。集團亦宣布即將進行新一輪的5億元股份回購，有信心可達成在2月定下的財務目標。而上半年信貸減值支出為2.67億元，按年升3.14億元，包括2.37億元與中國商業房地產相關的第三階段風險敞口。

 

　　渣打行政總裁Bill Winters表示，外圍環境仍然難以預測，故更新2022年全年指引，收入(撇除債務價值調整)增長約10%；本年度下半年淨息差將進一步擴闊，預期全年平均數約為140個基點，2023年則為160個基點，另致力於2024年甚或更早實現10%的有形股東權益回報。

 

美銀：渣打淨息差指引令人失望　目標價降至61.66元

 

　　美銀證券指，渣打第二季除稅前盈利優於該行預期，主要是收入及成本表現較佳，但集團重申今年及明年淨息差指引各為1.4厘及1.6厘，指引令人失望，相關指引隱含低於該集團先前指出的隱含利率敏感性預測，決定下調其評級，由「買入」降至「中性」，目標價由75.67元降至61.66元。


　　中金則指，渣打第二季淨利息收入符合預期，增長主要來自市場利率上升，而規模增速則相對較慢，於今年第二季平均生息資產僅按年增長0.6%，期末貸款按年減少1.5%，主要受美元升值的外匯因素拖累，考慮到渣打業績受短期因素影響較大，長期盈利能力仍待觀察，因此維持「中性」評級和目標價66.14元。另花旗表示，渣打次季撥備前經營溢利勝市場預期，不過淨利息收入和淨息差則差過該行預期，對其評級「中性」，目標價64.1元。瑞信維持「跑輸大市」評級，目標價由47.72元升至48.72元；富瑞維持「買入」評級，目標價由97.59元降至94.67元。


張智威：匯控股價轉升因派息政策改變　惟料52.5元遇阻

 

　　信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目指，匯控業績不錯，第二季列帳基準除稅前盈利只跌約1%，淨利息收益及收益率都有提升，不過股價由跌轉升主要是因派息政策改變，集團年初時已指今年不會派4次息，亦不會進一步回購，去年派息比率亦只為40.3%，而今次卻提到2023年上調至50%，且考慮恢復每季派息。股價方面已突破20天線保歷加通道中軸49.2元重上50元，有機會挑戰6、7月頂位約52元，但在如此市況下52.5元料會遇阻力。而匯控即使加派息預期周息率也只有4.2厘，中移動(00941)和多隻內銀派息都高達8厘，匯控不算吸引，但市場憧憬其未來不斷增派息推升股價。

 

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

 

溫傑：渣打業績沒大問題　惟憂下半年受累歐美經濟轉差

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於《開市Good Morning》節目則指，渣打有回購有派息，業績沒太大問題，但市場有自己預期，憂慮下半年當歐美經濟轉差時渣打業績走樣，而股價方面7月15日低見50.3元，上周五高見57.35元，半個月升了約15%，以現時市況借勢回吐正常，料53元會有支持。不過，銀行股對經濟敏感度太高，如買來收息寧買中移動。

 

　　匯控今日收市升4.96%報51.85元，成交28.38億元，恒生(00011)亦升2.93%報130.2元，渣打 跌1.87%報55元，中銀香港(02388)升0.18%報28.4元，東亞(00023)跌0.2%報9.96元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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