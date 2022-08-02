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【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退

02/08/2022

　　隨著美股回吐，市場關注美國經濟衰退問題，雖然美股於七月期間出現大反彈，但市場人士憂慮是「熊市急彈」的情況；而加密貨幣則未見有太大波動性，其中比特幣亦連跌四日，交易量亦減少，因此跌幅少於4%，其他加密貨幣亦表現平穩。


　　美國富國銀行的分析師表示，儘管今年加密市場崩盤，但傳統金融公司仍然對加密貨幣的長期前景非常感興趣，分析師相信數字資產是一種與互聯網、汽車和電力相媲美的變革性創新，雖然在投資發展的早期階段，仍然存在許多投資風險。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23290.74元(美元．下同)，升0.10%(24小時比較．下同)；以太幣現報1634.38元，升0.25%；艾達幣報0.5122元，跌0.06%；瑞波幣報0.3799元，升0.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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