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《午市前瞻》專家指佩洛西抵台將出大事，新能源車利好因素已消化

02/08/2022

　　恒生指數半日收報19619，跌545點或2.71%，主板成交676.05億元。恒生中國企業指數報6674，跌202點或2.94%。恒生科技指數報4157，跌166點或3.86%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報290.4元，跌9.2元或3.07%，成交78.14億元；阿里巴巴-SW收報87.05元，跌2.55元或2.85%，成交29.63億元；美團收報174.6元，跌5.4元或3%，成交24.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

 

(理想汽車網頁截圖)

 

連敬涵：佩洛西訪台後陸方定有所行動

 

　　美國眾議院議長佩洛西出訪亞洲，行程目的地之一為台灣，挑起大陸神經，同時股市恐慌情緒爆發，碧服(06098)跌逾8%、小米(01810)跌逾6%及藥明(02269)跌逾6%。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，佩洛西高調宣布行程後，若遽然決定取消台灣行程，即會出現示弱姿態，現時已騎虎難下，他推測佩洛西抵台有八成機會成真。


　　連敬涵指，有很多市場人士都低估今次事件的嚴重程度，但過去25年來都未有議長級別官員到訪台灣，而大陸地位已不同於以前，故佩洛西動向已成為計時炸彈。若佩洛西按行程於今晚踏足台灣，兩岸局勢將會出大事，儘管於佩洛西在台期間大陸未會有所行動，佩洛西離開後大陸或會全面封鎖台灣。


　　連敬涵提到無論消息嚴重程度如何，都對股市極為不利，現時恒指跌約600點都未能反映事件嚴重程度，若佩洛西今晚抵台，大陸方面有所行動，甚至出現軍事行動，恒指隨時會有大跌千點可能。他指現時絕對不應入市，不利消息遍布之餘又無甚好消息，絕不宜博入市。

 

新能源車政策利好因素轉弱

 

　　造車新勢力「蔚小理」昨日一同公布7月銷售數據，三間公司7月交付量按年都有所提升，隔晚美股逆市造好，但港股則隨市況受壓，連敬涵分析指三間公司交付量按年上升，但按月則下跌，反映消費力轉弱，尤其早前車輪式出台政策扶持新能源汽車後，利好因素消化後股價亦隨之回落，預期之後即使再有政策扶持，利好作用亦會減弱。他不太建議入手蔚小理，但綜觀而言理想(02015)走勢較好，130元略有支持，較其餘值博。

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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