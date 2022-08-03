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【虛幣世界】比特幣走弱，加密貨幣市場前朗未明

03/08/2022

　　隨著台海局勢緊張，加上美聯儲表示將繼續加息壓制通脹，隔晚美股下挫，而加密貨幣市場亦前朗未明，比特幣幣價走弱，隔晚下跌逾1%，並且連跌五日，成交量亦明顯下降；其他山寨幣亦回吐，DOT代幣下跌3%，而Polygon的 MATIC和Chainlink的LINK 分別下跌1.62%和3.25%。


　　另外，市場亦關注美國債券倒掛問題，其中10年及2年期債券收益率處於高位，歷史上如果債券出現倒掛的話，在12至18個月將會出現明顯經濟衰退。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22792.60元(美元．下同)，跌0.84%(24小時比較．下同)；以太幣現報1603.03元，跌1.71%；艾達幣報0.4902元，跌1.23%；瑞波幣報0.3654元，跌1.61%。(ul)
　
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