《午市前瞻》恒指短線料下試19100 匯控宜回至48元吸納

恒生指數半日收報19809,升120點或0.61%,主板成交546.83億元。恒生中國企業指數報6755,升53點或0.8%。恒生科技指數報4288,升94點或2.25%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報302.8元,升7.8元或2.64%,成交51.91億元;阿里巴巴-SW收報90.45元,升3.4元或3.91%,成交20.13億元;美團收報177.6元,升1.4元或0.79%,成交19.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

曾永堅:佩洛西訪台或有政治考量



美股三大指數走軟,惟部分中概科技股逆市上升,令港股今天高開176點報19865,當中阿里巴巴(09988)早段反彈幅度較多。



美國國會眾議院議長佩洛西昨晚抵台,引起北京極大反彈。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示,佩洛西今次出訪台灣,背後可能有政治考量。他解釋,佩洛西作為民主黨重量級黨員,在美國加州為重要票源,惟拜登政府未有對中國採取強硬措施,加上民主黨在11月中期選舉的形勢不太樂觀,佩洛西此行或要鞏固選民的支持。他又提到,佩洛西訪台消息早已傳出,她確診新冠肺炎後卻對此消息不置可否,隨即面對共和黨議員的攻擊,今次落實訪台亦反映佩洛西避免國內輿論發酵,影響民主黨選情。



另外,曾永堅指出,目前中方只在言論上譴責佩洛西,行動未有進一步升級,事態進展未及市場預期般嚴重,令大市今天早段反彈。不過,他認為以佩洛西在民主黨的重要地位,面對中國極力反對仍堅持訪台,將加深中國對美國的不信任,勢加劇地緣政治風險,甚至影響經濟及金融上的協作,讓資金流入變得更為審慎,而中方在台海範圍的軍演亦會對局勢產生變化,投資者不能忽視。



他預期,環球經濟步向衰退,內房危機又未解決,中美關係更可能轉差,眾多不明朗因素揮之不去,港股下試19100水平機會增加。



匯控恢復派季息吸引力不大



匯控(00005)擬於2023年恢復派發季度股息,但預料首三季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息水平。此外,匯控於2020年曾撤回派息決定,匯控主席杜嘉祺出席香港股東非正式會議時表示,預期相關的要求不會再次發生(did not expect to see this requirement repeated)。



曾永堅表示,匯控若恢復派發季息,將挽回部分愛收息的投資者的信心,惟全年派息比率及股息並無驚喜,對機構投資者的吸引大較低,相信重新派季息不會對股價有很大刺激作用,但亦料再次發生取消派息的可能性低。

他續指,匯控股價周一急升,因公司中期收益及利潤表現優於市場預期,惟歐美經濟正步入衰退,主力在歐洲發展業務的匯控難免受影響,將拖累未來業績。他又擔心美國債息近期持續倒掛,加劇市場對經濟衰退的憂慮,抵銷匯控因較長年期債息上升的利好因素,再加上內地經濟仍疲弱,影響匯控在亞太地區的業務表現,明年匯控盈利收益未必有大幅增長。



部署方面,曾永堅指匯控自5月尾開始數度未能成功挑戰53元,反映股價短線在53元有一定阻力,集團前景不明朗,市盈率亦不吸引,建議投資者待股價回至48元才吸納。

匯控股價周一曾急升至52.5元後連續第二日回調。(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文: 經濟通通訊社市場組



