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【上海特寫】加速生產擁抱線上　滬上中小企疫後求變

03/08/2022

　　新冠疫情爆發，上海在今年二季度一度停擺兩個月，許多中小企業因長時間無法正常經營而面臨生存危機。不過，也有一些中小企業在危難中尋得機會，積極承擔起保供任務，疫後再加速生產修復，力求彌補疫情造成的損失。


　　經濟通通訊社駐滬記者近日走訪了上海金山區的兩家中小企業--上海天誠通信技術股份有限公司和嗨酥食品(上海)有限公司，它們在疫情中都擔任了重要的角色，其中天誠通信為上海多個隔離點及方艙醫院搭建網絡設施，而嗨酥食品則是疫情中的食品保供企業，為大白、援護醫療隊、公職人員及志願者提供餐食。

 

 

上海天誠通信技術屬於天誠智能集團旗下，成立於2002年，是一家致力於智能建築綜合布線、企業機房微模塊、數據中心光模塊、智能互聯管理系統的研發、生產、銷售和服務的高新科技企業，被評為首批國家級專精特新「小巨人」企業。圖中是天誠通信在搭建網絡時所用到的一些部件。（林雯婕攝）


　　 天誠智能集團總裁雍俊華在接受記者採訪時表示，由於公司屬於較早一批進行閉環復工的企業，因此受疫情影響相對較小。在全面復工復產後，公司增加工作班次，從每日兩班制變成三班制，開足馬力加快生產，盡量避免因交期無法滿足而導致訂單丟失。雍俊華透露，今年上半年公司銷售額同比去年略有增長，而且疫情迄今，天誠智能非但未裁員，還進行擴招，上半年新增入職員工近30人。


　　值得一提的是，天誠通信在上海疫情期間參與了崇明方艙醫院及浦東隔離點的援建，同時，還研發出識讀健康碼的「數字哨兵」產品，在上海公共場所大量應用，並入圍市大數據中心平台，積極參與了上海疫情數字化防控工作。

 

 

嗨酥食品（上海）有限公司成立於2017年，主要生產鮮肉包、餛飩、叉燒、鮮肉月餅等點心，是滬上多家星級酒店、航空公司、老字號餐廳的重要供貨商，在疫情期間也成為了保供企業（林雯婕攝）


　　另一家位於松江的企業嗨酥食品雖然也承擔了一部分的保供業務，但是在疫情中，公司原本的業務都處於停滯狀態，為公司帶來一定衝擊。


　　嗨酥食品總經理曹哲慧在接受採訪時表示，目前公司的銷售情況恢復到疫情前的七成所有。在此背景下，公司正在積極探索轉變，包括擁抱線上市場、優化產品品種等，以更吸引年輕人。曹哲慧預計，在疫情消散之後，公司銷售才可以加速恢復，全年銷售額料與去年持平。


　　曹哲慧表示，食品生產型企業屬於重資產投入，行業屬性的剛性需求決定了其自身投資評級屬於長線經營，短時的業績下滑，不會改變自己對公司發展長期向好的預判。


　　數據顯示，6月以來，在松江區全力推動產業經濟恢復和重振之下，產業經濟走出「V」型曲線。1-6月，松江區實現規模以上工業產值1924.41億元人民幣，同比下降11.2%，降幅比1-5月收窄6.5個百分點；6月單月實現規模以上工業產值457.55億元人民幣，創歷史新高，同比增長17.4%。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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