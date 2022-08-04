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港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心

04/08/2022

hku

左起：校委會主席黃沛詩女士、嘉里集團有限公司主席郭孔丞先生、校監李家超先生、副校監李國寶博士、信興教育及慈善基金主席蒙德揚博士及校長張翔教授

 

香港大學宣布未來科研及基建發展計劃，建設科創新地標Tech Landmark，積極配合國家科技產業升級及推動香港創科發展。

 

港大將成立12所聚焦跨學科的世界級策略性重點研究院所，從事人工智能、大數據、智能材料、量子科學、數學、資訊科技、氣候變化、碳中和、全球貧窮及生物醫學工程等跨學科研究，作為港大重點研究基地，以及創新思維、學習、教學、研究和創業的樞紐。

 

香港大學校監、特別行政區行政長官李家超日前出席了港大111周年慶典暨Tech Landmark項目動土儀式。他在致辭時引述國家主席習近平七一講話中對年輕人的關心，並承諾特區政府會繼續全力支持大學發展。

 

「 Tech Landmark 設計非凡，而這也只是港大宏圖之一，未來還包括蒲飛路校園和醫學院擴建等。港大這些建設，完全符合國家十四五規劃將香港建成國際創科中心的政策，港大定能保持其在香港創科路上最前沿的位置。」

 

李家超

香港大學校監

 

cover

 
未來發展宏圖 結合科研創新及人文精神

致力推動香港創新科技發展，確立香港成為國際創科中心，

香港大學111年與未來的征程將影響香港、內地和全世界


港大踏入第二個世紀，Tech Landmark項目不僅是港大發展的重要里程碑，也為大學未來連串結合人文學科與世界級創新科技結合的項目展開序幕。本部校園合共三幢大樓的建築群，預計於2024年落成。 Tech Landmark，只是嶄新宏圖的起點。

 

未來幾年的前沿拓展項目，還有位於沙宣道的新建築群、世界級研究及深科技實驗室的全球創新中心（Global Innovation Centre）、蒲飛路校園的可持續發展及智慧校園空間、港大-深圳校區、著重全人發展的黃竹坑學生村住宿學院以及西高山發展項目。

 

大學將持續增強學術實力，積極從世界各地延攬優秀的人文及科創學者，並肩負培養及發展區內頂尖人才的重任，營造活躍的學術氛圍、充滿活力的跨學科合作及知識轉移平台。香港大學將以科技、創新和熱情，為國家加快科技建設，致力解決世界難題。

 

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蒲飛路校園

 

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全球創新中心

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港大-深圳校區

 

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黃竹坑學生村住宿學院

 

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西高山發展項目

 

郭氏集團及信興基金合捐八億 港大建科創地標

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Tech Landmark概念圖

 

港大喜獲郭氏集團捐贈五億港元，以及信興教育及慈善基金捐贈三億港元， 率先支持Tech Landmark 。港大校長張翔教授由衷感謝兩位長期鼎力支持大學的夥伴，讓大家一起實踐理想，匯聚科研創新，傳承人文精神。

 

「巍巍學府，使命傳承。大學將更努力以知識回饋社會，服務香港和國家，彰顯人文關懷。 Tech Landmark動土，見證以開拓知識應對未來，憑藉對老齡化社會、智能城市、大數據等重大課題的研究應用, 將創新科技和方法改善社會民生。」

 

張翔教授

香港大學校長

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港大學生施俊康

 

修讀會計及金融的港大學生施俊康他認為Tech Landmark對推動社會發展，尤其是金融方面的發展，有著重要角色，他說:「推動社會進步的核心是創新，而創新的核心是科學。另一方面，知識的中心是大學。Tech Landmark結合創新和知識兩個核心，推動未來發展。從金融角度來說，目前港股市場的科企主要是內地公司，香港公司非常少，Tech Landmark長遠可能會為未來更多科企上市，尤其是香港科技股，打下良好基礎。」

 

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港大學生Tehreem Fatima

 

來自巴基斯坦的香港大學生物醫學學院二年級生Tehreem Fatima說，「港大給我一個成長進步及發掘個人長處的良好環境，醫學院校園剛有一幢新建築物落成，象徵大學正擴張及發展。Tech Landmark雖然與醫學院並無直接關係，但科技與醫學知識必須互補，醫學突破需要金融科技及大數據協助，互相協調才可能有新的發現。Tech Landmark是港大進步的標記。

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