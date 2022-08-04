  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】電能績後大行點睇　一click就知道

04/08/2022

 

 

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.000

異動股

00700

騰訊控股

312.000

異動股

00175

吉利汽車

18.220

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 00175 吉利汽車
  • 18.220
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.800
  • 00880 澳博控股
  • 2.760
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 57.350
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 77.900
  • 目標︰--
  • 06108 新銳醫藥
  • 0.193
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 50.400
  • 目標︰$54.00
  • 02238 廣汽集團
  • 7.510
  • 目標︰$8.51
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 00388 香港交易所
  • 356.800
  • 00005 滙豐控股
  • 51.600
  • 00941 中國移動
  • 50.400
報章貼士
  • 00136 中國儒意
  • 2.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 24.350
  • 目標︰$26.50
  • 01385 上海復旦
  • 33.800
  • 目標︰$34.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/08/2022 15:29  【台海局勢】台灣:解放軍演習區域6個增至7個，時間延長下周一

04/08/2022 15:12  【外圍經濟】南亞出現債務危機，市場擔心1997年危機重臨

04/08/2022 14:33  【外圍經濟】歐洲央行動用近百億歐元購買意大利國債壓低債息

04/08/2022 12:13  九倉置業(1997)上半年盈轉虧14.68億，中期息0.7元

04/08/2022 10:42  《中概異動》網易跌近3%，傳與動視暴雪放棄《魔獸世界》手機版

04/08/2022 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

04/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】麥格理跟車股，升吉利、比亞迪目標，降小鵬至中性

29/07/2022 17:32  《嚟緊炒Ｄ乜》首鋼資源中期純利大增，低位吸納賺價兼收息

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章

新聞>市場動向

港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
品味生活
生活
人氣文章

食療新意思．陳沛思

暑邪、落雨，下身易水腫！飲利水消暑「老黃瓜淮山薏仁紅棗雞湯」，可補脾肺腎！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

為何美國要四周點火？（二）
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

怎瓦解美國霸權？ 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

生活於營營役役中？透過Iyengar Yoga改善姿態、連接身心，為勞累身軀帶來一刻釋放
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

擔心懷孕而不想與伴侶親密？不安和掙扎，已影響夫妻間對性愛的投入
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Dior馬面裙事件：為一條半身裙、一句產品簡介而聲討抗議，是理直氣壯還是小題大做？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
人氣文章
做足準備！參加10月倫敦馬拉松！選擇酒店除了睇治安，還要考慮甚麼？
人氣文章
一曬太陽就出紅疹、痕癢、起水泡？皮膚科醫生：光敏感作怪！可以點紓緩？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2022 18:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
人氣文章FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
人氣文章財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌　澳博大折讓供股急插逾一成
人氣文章財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金