《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切 滬指轉漲仍未企上三千二

解放軍周四（4日）中午12時正式開啟為期三日的繞台軍演，而據台媒報道，演習區域突然由原對外公布的6個增至7個，最新1個位於台灣東部外海、花蓮港對開海域。演習結束時間也由原定的7日中午12時延長至8日上午10時。當地航港局再度發出公告，提醒船隻避開新增的演習區。

（資料圖片）



市場持續消化地緣政治風險，A股三大指數反覆收漲，滬綜指高開低走，尾市再回升，全日收升0.8%，結束兩連跌，報3189.04點；深成指收升0.69%，創業板指反覆升0.45%。白酒、半導體概念走強，特高壓板塊掀漲停潮，鋰電、汽車股走低。個股漲多跌少，兩市超3700股飄紅，兩市成交縮至8994億元人民幣，按日大減19.3%。



國際金融協會（IIF）報告顯示，外國投資者在7月繼續減持中國債券，是連續六個月減持，且4個月來首次拋售股票。報告指出，新興市場連續第5個月出現投資組合外流，創下2005年以來持續時間最長的一輪資金流出。估計7月中國債券流出資金約30億美元，中國股票市場外資流出35億美元。



今日新聞精選



1. 解放軍周四正午開始對台灣周邊發動大規模軍事演習，東部戰區新聞發言人施毅表示，4日下午，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，這次演習檢驗了精確打擊和區域拒止能力。他還稱，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。值得關注的是，本次演習的落彈地點位於台灣灣東部海域，但《央視新聞》的報道並未公布導彈是否飛越台灣上空。解放軍亦無公布發射的常規導彈是哪款型號。台灣軍方則表示，解放軍周四下午1時56分起，向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，台灣軍方即時掌握發射動態啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。七國集團（G7）外長與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，發表聯合聲明，關切解放軍實彈演習、大陸對台灣的經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理，可能導致不必要的局勢升級。在北京，外交部發言人華春瑩在周四的例行記者會回應稱，中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。



2. 中國國務委員兼外長王毅周四在金邊出席東亞合作系列外長會期間就美方侵犯中國主權的挑釁行為進一步闡述中方立場。王毅強調，中方當前和今後採取的綜合措施，是必要、及時的防守反制，經過慎重考慮和認真評估，旨在維護國家主權和安全。美國列根號航空母艦今天在西太平洋的菲律賓海進行行動，該海域面積達570萬平方公里（220萬平方英里），包括台灣東南的水域。美國海軍第七艦隊發言人表示，列根號及其打擊群正在菲律賓海繼續進行正常的預定行動，這屬於支持自由開放印太地區的例行巡航。此外，王毅稍早在金邊出席東亞合作系列外長會期間，會見希腊外長登迪亞斯。根據中方新聞稿，王毅表示，中方願同希方推進兩國三年合作計劃，拓展交通運輸、能源、通信、金融、綠色和數字經濟等領域合作，推進比港等共建「一帶一路」標誌性項目建設，籌建好中希文明互鑒研究中心，打造高水平文明合作成果，有序增加更多兩國直航航線航班，為雙方人員往來和旅遊合作提供更大便利。他還指，中方願分享發展和市場機遇，支持鼓勵中國企業赴希投資，希望希方提供良好營商環境。



3. 美國國際貿易委員會（USITC）表示，對聯想集團(00992)、華碩、摩托羅拉、微星科技、宏碁等展開調查，調查有關這些公司出售的一些影片處理設備，和包含同樣設備的產品有否違法及侵犯四項專利。該調查基於美國加州公司VideoLabs提起的訴訟，該公司尋求禁止銷售相關產品。此外，為反制美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，大陸隨即對台灣祭出新一波經濟制裁，其中包括暫停天然砂對台灣出口。有內媒指出，限制天然砂出口將影響台灣半導體產業，因為天然砂是晶片製作過程中的必要原材料。不過亦有台媒引述相關從業者表示，天然砂禁出口至台灣，對台灣半導體產業一點影響都沒有。業者更比喻，若矽晶圓廠商採購天然砂，就像需要牛奶，卻跑去種牧草一樣，比自己養牛還更誇張。台媒早前亦引述預拌混凝土從業者表示，由於大陸天然砂內銷價格好，台灣從業者幾乎搶不到，現在台廠已很少自大陸進口天然砂。



4. 全國周三（3日）新增本土確診及無症狀感染合計宗數294宗。上海衛健委通報，周三上海無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者2例，均在隔離管控中發現。目前上海已無高風險地區，中風險地區還有4處。浙江省義烏市新增33宗新冠複檢陽性個案。據「義烏發布」微信公眾號4日消息，倡導市外人員非必要不來義，市內人員非必要不離義，確需離義的，需憑健康碼綠碼及24小時核酸檢測陰性證明。全市密閉場所暫停營業。另外，海南三亞市出現社區隱匿傳播風險，自周四起進入區域管控狀態，除公共服務類企業外，其餘營業場所暫停營業。三亞亞龍灣國際玫瑰谷、天涯海角游覽區、臨春嶺森林公園、三亞水稻國家公園、亞龍灣熱帶天堂森林等多家景點、旅遊區定於2022年8月4日起暫停營業，具體恢復營業時間另行通知。此外，天眼查App顯示，近日，北京金准醫學檢驗實驗室有限公司及法定代表人王學剛及另一自然人王某新增被執行人信息，執行標的504萬餘元，執行法院為北京市海淀區人民法院。



5. 據內媒報道，山東青島多間銀行及地產商收到通知，要求銀行在樓盤封頂後再發放按揭貸款，本周已經開始執行。報道指，樓盤封頂後，購房者申請的貸款才開始發放、開發商才能收到購房全款，購房者在樓盤封頂後才開始還房貸。中國城市與區域治理研究院特聘專家張斌則表示，一棟樓的建設工期短則半年，長則一年。按揭款佔整個房款的百分之六七十，錢不到位就需要開始商拿自己的錢支付工程款，開發商壓力很大。開發商沒有錢就會拖延工程款，工程進度是不是會更慢，後期會有很大不確定性。此外，深圳2022年度第二批集中供地周四掛牌出讓，此次深圳共出讓16塊住宅用地，其中，南山前灣1宗地，寶安4宗地，龍華3宗地，龍崗4宗地、光明2宗地，坪山2宗地。總土地面積約33.29公頃，總建築面積約179.85萬平方米，總起始價為349.83億元。此次土拍新房最高銷售限價多數有不同程度提升。以前海片區為例，限價10.71萬元／平方米，與此前出讓的宅地限價9.2萬元/平方米相比，漲了1.5萬元/平方米。



6. 台灣社運人士、民族黨副主席楊智淵，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪，周三在浙江溫州被捕。據《央視》報道，溫州市國家安全局，依法對32歲的楊智淵實施刑事拘傳審查，指他長期從事台獨分裂活動，夥同他人成立台獨非法組織台灣民族黨，以推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國為目標，大肆鼓噪公投建國，高調推行急獨路線，策劃實施台獨分裂活動。報道稱，國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對台獨分裂勢力謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。國台辦發言人馬曉光指，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，充分說明凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。台灣的陸委會表示，相關單位仍未接獲大陸通報楊智淵人身自由的訊息，已透過管道向大陸有關部門反映，呼籲大陸應立即說明楊智淵的關押地點、涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等。發言人又指，大陸以國家安全為由，拘禁台灣民眾，台灣絕對反對並表達嚴正抗議，同時呼籲台灣民眾在大陸切勿輕易涉險。



7. 二季度以來，多部門、多地對穩投資進行再部署再加力。如發改委近期召開2次會議、發布2份文件，反復明確有效投資對穩經濟的關鍵作用，並從協調機制、前期工作等各方面保證重點領域重大項目的推進實施。在發改委會議後，山東、山西、寧夏、新疆等多地發展改革系統也明確要求，把握三季度新開工這個關鍵點，用好政策性開發性金融工具，推動一批重大項目落地見效。據不完全統計，今年7月，全國合計開工重大項目3876個，投資總額達到2.39萬億元，其中基礎設施項目成為各地密集開工的重點領域之一。不過，對比去年同期的2.76萬億和6月的投資額3.1萬億元，三季度的項目開工情況表現仍有增長空間。專家認為，隨著下半年專項債券、銀行貸款和社會資本等資金的持續到位，更多重大項目有望上馬開工。瑞銀首席中國經濟學家汪濤撰文指出，預計下半年基建投資同比增速將溫和改善至10%-12%。三季度投資可能走強，而四季度有所放緩，帶動全年基建投資增長10%以上，並支撐2022年GDP增長3%。



8. 繼多名聯儲局官員表達鷹派立場後，聖路易聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）亦指美國未陷入衰退，令投資者相信聯儲局為抑制通脹，仍會繼續加息。美匯指數周三盤中升至一周高位。人民幣中間價升177點子，暫時脫離兩個半月低位；即期匯率（CNY）周四早上高開49點子，全日跌13點，收報7.7562。交易員稱，美聯儲官員繼續傳遞抑制通脹的決心，美元獲得提振，人民幣略微承壓；短期匯價料維持區間震盪。周五（5日）非農數據公布前，美聯儲延續鷹派立場或繼續推升加息預期，而國內流動性持續寬鬆，資金利率仍趨下行，中美利差倒掛幅度加深再度施壓長端掉期。馬來亞銀行認為，財新中國7月份服務業經營活動指數意外改善可能給人民幣帶來了提振。此外，該行駐新加坡外匯策略師Fiona Lim稱，中國迄今對佩洛西訪台的反應相當克制，可能也讓市場安下心來。

撰文：經濟通中國組

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