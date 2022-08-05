  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落

05/08/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　阿里巴巴(09988)首季收入按年倒退，為上市以來首次。雖然表現勝市場預期，但部署仍須審慎？科技股屢被傳出減持消息，二線科技股能否部署？英倫銀行一如預期加息0.5厘，但預計英國將陷入經濟衰退，對滙控(00005)等銀行股有沒有啟示？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

93.050

異動股

00700

騰訊控股

307.400

異動股

00175

吉利汽車

17.920

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.050
  • 00700 騰訊控股
  • 307.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.920
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.420
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.500
股份推介
  • 01084 綠新親水膠體
  • 3.380
  • 目標︰$4.50
  • 01799 新特能源
  • 19.520
  • 目標︰$25.00
  • 02772 中梁控股
  • 0.940
  • 目標︰$1.20
  • 02888 渣打集團
  • 56.750
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 75.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.050
  • 00700 騰訊控股
  • 307.400
  • 00388 香港交易所
  • 358.200
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 00941 中國移動
  • 50.700
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.050
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 137.800
  • 目標︰$160.00
  • 06618 京東健康
  • 61.750
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2022 10:14  【台海局勢】佩洛西抵亞洲最後一站日本，與岸田文雄談台海局勢

05/08/2022 09:44  【猴痘蔓延】美國宣布進入猴痘疫情緊急狀態

05/08/2022 08:31  【外圍經濟】英國加息50基點至1.75厘，料第四季陷衰退

05/08/2022 07:53  阿里巴巴(9988)首季度純利227億人幣，同比跌50%

05/08/2022 07:53  【恒大困局】中國恒大55億人幣售穗足球場地皮料蝕逾12億人幣

05/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

05/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛大削長實１７％目標兼降級，多間大行唱好阿里

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇阿里巴巴？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

佩洛西訪台 華春瑩：非常醜陋政治鬧劇 解放軍軍演3天海空封台
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

來了，走了，怎了？
人氣文章

市場最熱點

潘鐵珊解構預付遠期合約、靜默期　阿里績前連彈有啟示？芯片股能否追？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮「廚魔」中環再現！多重滋味「安迪的罐頭湯」、「魚的魔術」、鱈魚子腸粉、酥皮鴨肉「糭子」，二千元「驚世絕倫」餐單由頭玩到尾
人氣文章

Beauty

悶熱夏日也能擁有好心情！燕麥奶茶色美甲推薦，簡約貓眼、花朵圖案、獨特暈染，低調優雅質感人見人愛！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

她的午日個展「距離」：距離是一種屬於孤獨的語言，在遠處低訴著親密的絮語
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜突破5千宗！新增5,020宗確診，輸入佔247宗！黃大仙醫院爆疫！有病人家屬恩恤探訪後檢測呈陽性，院方正調查感染源頭 6
人氣文章
分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選擇禮貌告別，還是撕破臉？
人氣文章
低成本快速降室溫大法！日本實測不開冷氣降溫！放甚麼可令室溫降近4°C？配合埋風扇跌多幾度？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 12:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 12:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 12:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2022 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事05/08/2022
《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台
人氣文章開市Good Morning05/08/2022
溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落
人氣文章大行報告05/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇阿里巴巴？一表盡掌握
人氣文章市場先機05/08/2022
8月重點關注黃金的走勢！
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金