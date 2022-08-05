  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter

05/08/2022

 

有沒有想過藥煲都可以用來做喇叭？看似天馬行空，但機會，總是留給有信念的人，正正因為香港人敢於創新，令創意化為無限可能，才能憑智慧，克服困難，奠定今日成就。而香港生產力促進局（生產力局）同樣堅持創新，以先進技術，助香港創優增值。

近日生產力局推出全新宣傳短片，主角年紀小小就擁有大夢想，相信自己終有一日有能力製造飛機，即使同輩揶揄潑冷水也未有動搖。而且主角雖然年幼，卻已展示出過人的創意，有一日他不小心打破了父親新買回來的音響，自責之際卻想到可嘗試用傳統藥煲改造成喇叭，於是四出張羅材料，即使多次碰壁，最終也在藥材鋪老闆手上換來原材料，然後發揮創意，成功將藥煲改造成音響設備，為父親送上意外驚喜。

故事中的主角因為敢於創新而取得成功，現實中創意無限的香港人同樣有很多「好橋」，生產力局則致力將具潛能的概念真正「落地」，令智能再增值，Make Smart Smarter。

生產力局多年來積極與本地工商界合作，透過產品和流程創新，促進創新技術研發，應用範圍涵蓋先進製造、智能運輸、綠色科技、食品科技和樂齡科技等。去年生產力局與合作夥伴共同研發的項目一共獲得85項海內外殊榮，成績令人鼓舞，同時亦反映生產力局創新，從未停步。

申請再工業化資助計劃可獲最高港幣1,500萬元資助

另一方面，政府近年積極提倡「再工業化」，利用香港在科研、設計和知識產權保障的鞏固地位，通過創新科技，如物聯網、人工智能、新材料及「工業4.0」智能生產工序等，簡化流程，在本地發展高增值產業及產業鏈。

生產力局全方位協助客戶「再工業化」，擦亮「香港製造」。局方亦會支援企業轉型升級、培訓「再工業化」人才等。再工業化資助計劃下，合資格的公司將會獲得政府以配對形式提供資助，企業最高可獲得港幣1,500萬元，用於在香港設立智能生產線。

計劃自2020年推出以來已經有不少成功的個案，當中包括一間生產塑膠材料的生產商，轉型製造光學自適鏡片。在新技術下，生產線佔地不多，且只需兩人管理，最多每小時可生產100塊鏡片，成本效益高，可見計劃為香港「再工業化」打下良好基礎。

展望未來，生產力局總裁畢堅文希望繼續與各界攜手，積極融入國家發展大局，用科技提升香港競爭力，推動「再工業化」及「再科技化」，將大灣區變成世界上最好的灣區。

詳情請參閱：http://u.hkpc.org/smarter2022-9

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

92.900

異動股

00700

騰訊控股

307.600

異動股

00175

吉利汽車

17.840

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 00700 騰訊控股
  • 307.600
  • 00175 吉利汽車
  • 17.840
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.510
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.100
股份推介
  • 01084 綠新親水膠體
  • 3.410
  • 目標︰$4.50
  • 01799 新特能源
  • 19.480
  • 目標︰$25.00
  • 02772 中梁控股
  • 0.920
  • 目標︰$1.20
  • 02888 渣打集團
  • 57.300
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 75.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 00700 騰訊控股
  • 307.600
  • 00388 香港交易所
  • 358.000
  • 00941 中國移動
  • 50.850
  • 00005 滙豐控股
  • 51.100
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 137.800
  • 目標︰$160.00
  • 06618 京東健康
  • 61.600
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2022 16:34  《盤後部署》百濟神州現價買入值博率不高，中石油有個位不容有失

05/08/2022 16:21  【台海局勢】中國外交部:對美眾議長佩洛西及其直系親屬實施制裁

05/08/2022 17:18  【新冠肺炎】消息:政府最快下周一公布縮短酒店隔離措施

05/08/2022 13:21  【中概焦點】據報滴滴欲引入國企股東，以避免遭當局進一步處罰

05/08/2022 17:14  【內房困局】中國奧園:近九成房地產項目按計劃及進度進行

05/08/2022 17:58  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒９億人幣，買騰訊沽中海油

05/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛大削長實１７％目標兼降級，多間大行唱好阿里

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁　滬指返三千二全周跌0.8%
人氣文章

新聞>財經熱話

炒國產替代預期晶片股連日抽升　中芯再飆7%業績前宜見好即收？
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

如何迎合Z世代、千禧代員工？熱門職位加薪8成！部門擁自主權！企業搶才仲有乜招數？
人氣文章

娛樂情報

抽更多時間陪囡囡 陳自瑤樂做「陪玩員」
人氣文章

玩樂 What’s On

8月片單｜農曆7月鬼門關大開！識睇梗係睇恐怖片！推介8部Netflix、Disney+恐怖電影劇集︰台灣最強《咒》、Stephen King大讚《陰宅異事》、韓式港味作《採魂邨》
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

過一個充滿運動時尚的夏日！Blink Blink背心、編織袋、新款穆勒鞋，Prada三款不能錯過的時尚單品
人氣文章

Fashion

XL手袋潮流回歸！Chanel、Dior、Saint Laurent紛紛推出特別款！上班、做Gym實用又型格！
人氣文章

港女講男．妮洛

分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選擇禮貌告別，還是撕破臉？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
有無你份？4個缺乏維他命B高危群組！邊兩款維他命B抗疲勞、焦慮最得？營養師建議邊款維他命B雜補充劑？ 新文章
人氣文章
168以外的高效瘦身飲食法：133低醣餐盤飲食！輕鬆讓體脂率長期保持20%以下！還有助逆轉糖尿病前期、降血糖、血壓？
人氣文章
【路路看天下】我們是為了幸福而生
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 20:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章市場動向05/08/2022
新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
人氣文章中國故事05/08/2022
《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁　滬指返三千二全周跌0.8%
人氣文章財經熱話05/08/2022
炒國產替代預期晶片股連日抽升　中芯再飆7%業績前宜見好即收？
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】比特幣見底未？熊市點樣獲利？
人氣文章FOCUS05/08/2022
【FOCUS】英生活成本危機惡化 加息半厘難扭實質負利率
人氣文章財經熱話05/08/2022
【英國加息】英倫銀行加息半厘　英鎊兌港元重返十算？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金