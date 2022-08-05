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《午市前瞻》台海局勢加劇市場觀望態度 專家料阿里85元有支持

05/08/2022

　　恒生指數半日收報20192，升18點或0.09%，主板成交466.91億元。恒生中國企業指數報6890，升11點或0.16%。恒生科技指數報4412，升31點或0.72%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報307.4元，跌4.6元或1.47%，成交24.86億元；阿里巴巴-SW收報93.05元，跌1.95元或2.05%，成交24.55億元；美團收報184.7元，升0.9元或0.49%，成交9.49億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(阿里巴巴淘寶網頁截圖)

 

 聶振邦：恒指短期維持窄幅上落


　　恒指昨日反彈400點後升勢乏力，成交淡靜，大市去向難料。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日恒指觸及10天線後迅速回落，可見短線阻力甚大，因佩洛西訪台後，台海局勢岌岌可危，市場更加傾向持觀望態度，大市日均總成交昨日又跌至不足900億元，預期恒指將維持窄幅上落，於19500至20300區間上落。


憧憬擺脫封控因素後阿里業績改善


　　阿里巴巴(09988)公布截至6月首季業績，錄得上市以來首次收入下跌，另外純利亦大減五成，內地淘寶和天貓線上實物商品GMV剔除未支付訂單同比錄中單位數下降。聶振邦提到阿里業績略為好過市場預期，但收入首次下跌亦令股價受壓。他指過去一季內地疫情的封控因素仍在，變相拖累業績表現，但之前「618」銷情好轉令市場憧憬內地消費力改善，未來「雙11」亦有望銷情暢旺，故暫時對阿里股價並未看得太淡。他預期阿里股價未至於下試70元水平，最多跌至85元會有支持力度，但將受制於100元大關。


　　早前有報道指，馬雲將無可避免要放棄螞蟻控制權，聶振邦指不擔心阿里會在之後被迫放棄其他業務，提到諸如菜鳥及阿里雲等業務，規管程度未至於螞蟻般敏感，亦不涉及反壟斷因素，故被逼分拆的可能性較低。

 

 

阿里巴巴首季純利按年跌五成，股價今早最多跌逾3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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