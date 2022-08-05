《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁 滬指返三千二全周跌0.8%

市場持續消化地緣政治風險，A股三大指數反覆收漲。滬綜指高開0.19%後，升幅逐步擴大，收升1.19%連升兩日，報3227.03點，企穩3200點，不過總結本周仍下跌0.81%；深成指一度跌0.11%，低見12051點後回穩，尾段升幅擴大，收升1.69%。創業板指數收升1.62%。晶片、軟件板塊全線爆發，數字貨幣、券商等板塊輪番走強，個股漲多跌少，兩市超3400股飄紅。

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人民銀行連續第八日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，完全對沖到期量，本周公開市場累計淨回籠60億元。交投有所回暖，兩市成交增至9954億元人民幣，按日大增10.7%。



中國海關將於周日（7日）公布內地7月貿易數據。據《路透》綜合約20家機構預估中值顯示，7月出口同比料增速放緩至15%，有望創下三個月低點（6月出口同比增17.9%）；當月進口同比增速料3.7%，自上個月的1%微升。貿易順差預期為900億美元（6月貿易順差979.4億美元）。



今日新聞精選



1. 解放軍周四（4日）正午開始對台灣周邊發動大規模軍事演習，並首次發射導彈飛越台灣上空。中國國防大學教授孟祥青表示，此次台海演習，航母編隊首次威懾性演練，並首次在台島以東設置靶場，將當時為美國眾議院議長佩洛西護航的美國「列根號」航空母艦，逼退約幾百公里。同時，日本防衛省表示，周四有5枚導彈落入台灣東部海域的日本專屬經濟區，推定其中4枚曾飛越台灣上空。此次是首次有解放軍導彈落入日本專屬經濟區，日方已通過外交途徑提出抗議。中國外交部發言人華春瑩就此回應稱，中日在有關的海域還沒有劃界，因此不存在相關軍事行動是位於或者進入「日本專屬經濟區」的說法。在台灣，國防部表示，解放軍周四發射11枚東風彈道導彈，主要飛行路徑位於大氣層外，並預測落點為台灣東部海域，對台灣本島地面不構成危害，因此沒有發出防空警報。總統蔡英文周四晚上透過YouTube向台灣民眾表示，大陸刻意和持續提升軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。台灣從來不會被挑戰所擊倒。



2. 中國外交部副部長鄧勵4日奉命就七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台聲明，緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉。當日，鄧勵還緊急召見日本駐華大使垂秀夫。鄧勵指出，歐方聲明中妄稱「將在適用時遵守一個中國政策」，這嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。而日本夥同七國集團和歐盟發表涉台錯誤聲明，顛倒黑白、倒打一耙，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，向國際社會發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣。此外，東盟外長會議繼續在柬埔寨首都金邊舉行，據《路透》引述目擊者報道，中國外長王毅在外長會議晚宴開始前，走出宴會大廳，乘車離開。參加晚宴的還包括美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正在內的十多位外長，以及東盟的高級外交官。在北京，外交部發言人華春瑩表示，日本官員最近在台灣問題上「表現得非常不好」，日本正試圖為不法行為者辯護。



3. 中國外交部表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定。外交部發言人華春瑩在周五（5日）的例行記者會上宣布，針對佩洛西惡劣挑釁行徑，中方決定，根據中華人民共和國有關法律，對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。據香港《文匯報》早前報道，佩洛西與家人投資多間業務與中國關係密切的企業。美國傳媒早年便揭發，佩洛西的丈夫保羅是專注投資亞洲地區包括中國企業的「馬修斯國際資本管理公司」投資夥伴，投資額介乎500萬至2500萬美元（約3,924萬至1.96億港元）。公開資料也顯示佩洛西直到近年，仍在這間公司持有價值5萬美元（約39.2萬港元）的互惠基金。此外，佩洛西的兒子小保羅近年投資的兩間企業「全球科技產業集團」（GTII）和「國際傳媒收購公司」（IMAQU），都涉及中國相關的業務。另一方面，美國參議院外交委員會原定8月3日針對「台灣政策法案」進行表決，內容包括賦予台灣「主要的非北約盟友」地位，但如今確定延至9月審查。據悉，白宮正遊說民主黨參議員踩煞車，避免此法案令美中關係更加交惡。



4. 全國周四新增本土確診及無症狀感染合計宗數410宗，較上日的294宗大幅反彈39%。據海南省衛健委消息，8月4日0-24時，新增127例本土確診病例，其中三亞市113例；新增35例本土無症狀感染者，其中三亞市33例。4日零時起海南三亞進入區域管控狀態。交通管制方面，離開三亞市區域需持48小時內核酸檢測陰性證明公交車、有軌電車、客運班線、遊船、遊艇暫停運行。該省周五召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，2022年8月1日至5日8時，本輪疫情累計報告235例陽性感染者，疫情聚集性明顯，已出現省內擴散和外溢；毒株為奧密克戎變異株BA5.1.3，為國內首次報道，是目前已知傳播力最強的毒株。會議指出，通過進一步溯源調查發現，中心漁港漁船存在與境外魚貨交易行為，隱匿感染回港引入的可能性最大，也不排除通過境外帶毒的冷凍魚貨導致中心漁港相關人員感染所致。此外，浙江義烏市疫情反彈，義烏市繼要求在當地的民眾非必要不離開義烏後，最新公告，即日起市內公交線路停運三天。上海周四無新增本土新冠肺炎確診病例和本土無症狀感染者。



5. 作為一線城市的樓市風向標之一，今年以來樓市調控未見明顯變化。8月4日，深圳年內第二批集中供地落下帷幕，共攬金339.32億元，成功出讓14宗地，2宗地流拍，顯示土地市場開始有所「分化」。本批次用地繼續採用「三限雙競＋搖號」的方式掛牌出讓，對比今年第一批以及去年第三批地塊的價格，這次16塊土地中的大部分地塊限價都有所上漲。從結果來看，此次拿地仍以國資背景企業為主力軍，其中華潤置地(01109)拿下4宗地塊（含1宗聯合拿地），總成交金額118.77億元，佔總出讓金35%；招商蛇口(深:001979)、越秀各得2宗。此次土拍共吸引近20家房企參與報名，據《證券時報》引述其中一家房企的投拓部門人士表示，現在來拍地，純粹是回歸到生意，而不是像以前那樣將房地產視為一種金融工具。此外，為防止爛尾樓局面惡化，湖南長沙、廣東東莞等多地出台商品房預售資金監管新規，要求將購房款直接存入監管帳戶，保證資金「留在項目」，優先用於項目建設，保障房地產項目竣工交付。而河南13個部門近日聯合印發《關於全面推行新建商品房「交房即交證」的實施意見》，要求自2023年1月1日起，全省所有城鎮規劃範圍內新取得國有建設用地使用權的預售商品房項目全面實施「交房即交證」。



6. 銀保監最新公布數據顯示，截至6月末，險資配置股票與證券投資基金的資金運用餘額為31855億元，首次突破3萬億元；在險資運用餘額中佔比13.02%，為今年以來最高。目前，部分上市公司已披露2022年半年報。Wind數據統計顯示，在已披露2022年半年報的上市公司中，有25家公司的前十大流通股股東中出現險資的身影，其中涉及險資持倉數量或持倉市值變動的上市公司有12家。此外，河南銀保監局、河南省地方金融監管局表示，按照墊付工作安排，自2022年8月8日（下周一）上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金單家機構單人合併金額15萬元至25萬元（含）的開始墊付，15萬元（含）以下的繼續墊付。



7. 市場監管總局表示，近日組織3個調查組分別赴山西、內蒙古、陝西開展調查，進一步加強電煤價格監管，明確法律紅線，規範電煤價格秩序。通過調查，初步認定18家煤炭企業涉嫌哄抬煤炭價格，3家交易中心涉嫌不執行政府定價。市監總局稱，此次調查工作突出三個重點。一是突出重點問題，針對前期摸排的涉嫌哄抬價格、價格串通等問題線索開展重點調查；二是突出重點環節，牢牢扭住煤炭生產企業「坑口價」這個關鍵；三是突出重點區域，重點對三個電煤主產區的煤炭企業開展調查。此外，滴滴出行上月遭中國網信辦罰款80億元人民幣，據外媒引述滴滴出行員工報道，公司管理層仍憂慮會受到工信部的額外罰款，認為有需要引入一個國企股東，才能徹底擺脫監管風險，並令監管機構重新信任公司。報道指，中國當局目前對滴滴的調查尚未正式結束，滴滴仍然無法簽約新客戶及司機。目前召車市場的市佔率逐漸被獲得國企支持的T3出行和吉利(00175)旗下曹操出行所奪去。



8. 英倫銀行周四加息50個基點，是27年來加幅最大。另一方面，投資者觀望美國非農就業數據，以判斷美國經濟前景及聯儲局貨幣政策走勢，美元續走軟。美匯指數在紐約尾盤跌0.704%，至105.72。人民幣中間價兩連漲至三周高；即期匯率（CNY）周五早上大幅高開141點子，全日漲55點，收報6.7507，收盤價創一周最高。交易員稱，美國非農數據公布前，美元指數表現疲軟，人民幣隨非美貨幣獲益反彈；短期料仍難以擺脫區間震盪走勢。他們並表示，境內市場情緒基本未受台海軍事演習影響，關注焦點仍聚焦于美聯儲加息預期，稍晚公布的非農數據料提供更多線索。

撰文：經濟通中國組

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