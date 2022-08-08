《神州經脈》7月出口優預期進口遜 三亞全市封控 滬綜指高收

內地多省市新冠疫情反彈，不過經濟強復甦預期下股市回勇，滬深三大指數反覆收漲。滬綜指周一（8日）早上低開，早段最多跌12點，低見3214點，其後轉升，並以近全日高位收市，升0.31%，報3236.93點，深成指升0.27%。創業板指數仍吐0.29%。個股漲多跌少，兩市超3400股飄紅汽車、煤炭、光伏產業鏈掀漲停潮，半導體、免稅股走低，金融股偏軟。

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人民銀行連續第九日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，周一完全對沖到期量。交投再次回落，兩市成交減至9526億元，按日減少4.3%。外資通過滬股通、深股通流出10.75億元。



今日新聞精選



1. 海關總署7日公布，按美元計價，7月份中國進出口總值5646.6億美元，增長11%。其中，出口3329.6億美元，增長18%，優於預期的增15%，增速創今年以來最高；進口2317億美元，增長2.3%，遜於預期的增3.7%；貿易順差1012.6億美元，擴大81.5%，超過6月創下的記錄，是自1987年有數據以來的最高值。前7個月，出口2.06萬億美元，增長14.6%；進口1.58萬億美元，增長5.3%；貿易順差4823億美元，擴大61.6%。首七月，中國對美國出口2.25萬億元人民幣，增長15.1%；自美國進口6778.2億元人民幣，增長2.3%。對美貿易順差1.57萬億元人民幣，擴大21.7%。美國仍為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2.93萬億元人民幣，增長11.8%，佔12.4%。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，人民幣計價出口增速再次意外地上揚。政府一直不願意推出大規模的刺激措施來促進經濟增長，強勁的出口數據強化了政府的政策立場。此外，出乎意料的強勁出口增速有助於增強對人民幣匯率的信心，這反過來又有助於遏制資本外流。



2. 解放軍在台灣海峽史上最大規模軍事演習進入尾聲。《央視新聞》周日（7日）發文稱，今後解放軍軍艦機會常態化地在所謂「海峽中線」以東進行訓練。本次六塊軍演區域的劃定表明，台灣海峽根本不存在所謂的「海峽中線」。文章並表示，在西北側的區域進行軍事演訓行動，「相當於控制了台灣海峽」。中國國務委員兼外長王毅周日指出，在台灣問題上，中方採取的舉措「正當、合理、依法、必要、公開、適度」，旨在維護中國的主權和領土完整。美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中國上周五（5日）宣布對美國採取八項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導等；並制裁佩洛西和其直系親屬。美日澳三國外長在東盟會議後共同發表聯合聲明，要求中國暫停軍事演訓。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，敦促澳方認清形勢，明辨是非，停止干涉中國內政，不要為中澳關係發展製造新的障礙。台海局勢緊繃之下，據《日經新聞》報道，蘋果公司要求供應商確保，從台灣方面運往中國大陸的貨物符合中方的海關規定，以免貨品被扣起並遭審查。



3. 全國周日新增本土確診及無症狀感染合計807宗，按日增一成。海南新冠肺炎本土疫情持續擴大，周日新增259宗本土病例及245宗無症狀感染者，合計504宗。三亞市已宣布全市社區、村居小區、企事業單位實行封閉式管理。三亞鳳凰機場周日所有出港航班全部取消，約8萬多名遊客滯留三亞，其中3.2萬人在酒店，酒店提供半價續住服務。鐵路部門周日晚上起禁售三亞地區車票，所有列車在三亞地區只落客不上客。海南省衛健委周日通報，全省周六（6日）新增297名本土感染者，其中240人來自三亞市。自8月1日起，該省一共發現723人感染，三亞市佔615人。截至周日，上海已連續4日無新增本土新冠感染者；並且自8月7日零時起，上海市疫情風險區已經全部清零。此外，國家民航局宣布，從7日起調整航班熔斷機制，對確診旅客人數達到5人的航空公司單一入境航班，如果確診旅客佔航班旅客人數4%，暫停運行一星期；如佔比達8%，暫停運行兩星期。中國縮短對國際定期客運航班的熔斷時長，或預示當局可能放鬆對國際旅客的防疫規定。



4. 據官媒《人民日報》引述中國電力企業聯合會有關負責人報道，仍有超過一半以上的煤電企業處於虧損狀態，部分企業現金流緊張，建議切實有效增加電煤有效供應、強化中長期合同機制的同時，完善相關政策支持煤電企業紓困。全國電力供需總體緊平衡，華東、華中、南方區域部分省份用電高峰時段電力供需偏緊，華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。隨著重點電源、輸電通道的陸續投產，局部地區電力供需緊張的局面會逐步得到改善。該負責人建議，減少非計畫停機、受阻情況，保障機組穩發滿發，最大限度挖掘各品類電源頂峰發電潛力；增加跨省跨區電力交易；完善需求響應價格補償機制。此外，首7月進口煤均價每噸漲超九成。海關總署7日公布數據顯示，首7月進口煤1.39億噸，同比減少18.2%，進口均價每噸1037.9元，上漲93.2%。此外，中國港口協會在廈門組織召開大型港口企業開座談會，交通運輸部副部長趙沖久表示，要統籌港口疫情防控、保通保暢和安全生產，發揮港口企業集團示範帶動作用，加快建設世界一流港口。



5. 中國海關數據顯示，7月份中國對俄羅斯的出口強勁增長，結束了連續四個月的下降，而俄羅斯對中國的出貨也保持暢旺。《路透》根據周日公布的海關數據計算，以美元計算，內地7月對俄羅斯的出口比去年同期增長22.2%，擺脫了6月份的下滑17%，也是3月以來的首次增長。內地7月來自俄羅斯的進口增長速度保持在49.3%高位，不過增速比6月的56%和5月的79.6%放緩。俄羅斯是中國的石油、天然氣、煤炭和農產品的主要來源。在俄烏持續衝突之際，中國買家趁著供應價格較低買入，使得俄羅斯在5月和6月成為中國最大的石油供應國。然而，7月份從俄羅斯港口裝運到中國的石油供應下降到2130萬桶，是2月以來的最低值。



6. 阿里巴巴旗下司法拍賣平台顯示，瀋陽市中級人民法院將於9月6日10時至9月7日10時止拍賣恒大集團（南昌）有限公司持有的盛京銀行(02066)約12.82億股（內資股）。拍賣標的物評估價75.6億元，起拍價73.1億元。中國恒大(03333)月初公布，子公司恒大集團（南昌）作為仲裁被申請人，收到日期為7月25日的仲裁裁決書，裁決申請人對該子公司所持盛京銀行約12.82億股有優先受償權。仲裁涉及申請人於去年7月為該集團控制的實體借款提供擔保，該子公司以其所持盛京銀行股份向申請人提供反擔保質押。因借款方未能還款，申請人履行擔保責任，並向該子公司主張執行該質押。裁決書裁決優先受償權的範圍為申請人履行擔保責任償還的金額約73.07億元及資金佔用費和申請人因行使追償權的其他費用。另據天眼查App顯示，近日，恒馳汽車關聯公司恒大新能源汽車投資控股集團有限公司新增被執行人信息，執行標的逾926萬元，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院。目前，該公司被執行總金額已超1億元。



7. 國家商務部網站周一公布，商務部部長王文濤6日赴江蘇省蘇州市開展調研。王文濤先後走訪了博世汽車部件（蘇州）有限公司、矽品科技（蘇州）有限公司、禮來蘇州製藥有限公司、寶時科技（中國）有限公司等外資企業和民營企業，詳細了解企業在生產經營投資、進出口和產業鏈供應鏈等方面的情況，認真聽取企業相關意見建議。王文濤表示，今年以來出台了一系列穩外貿穩外資政策措施，明確要求大力幫助外貿外資企業維持正常生產經營，推動解決供應鏈等困難問題，取得積極成效。商務部將繼續抓好各項政策落實，全力穩住外貿外資基本盤，用好現有機制和專班，加強服務保障，會同有關部門和地方為外貿外資企業排憂解難、支持經營發展。堅定不移推動高水平開放，為企業營造良好制度和政策環境，也歡迎各國企業投資中國、深耕中國，積極參加第五屆進博會等重大展會，分享中國市場發展機遇。



8. 美國勞工部上周五公布7月非農就業數據，遠優於市場預期，顯示美國就業市場活躍，通脹仍未觸頂，聯儲局料進一步持鷹派貨幣緊縮政策。美元中止連續兩周跌勢。人民幣中間價止步兩連揚，即期匯率（CNY）周一早上低開93點子，全日跌95點，收報6.7602，收盤價創7月22日以來逾兩周新低。交易員稱，上周五美國公布的非農數據強勁，美聯儲9月繼續大幅加息概率驟升，美指和美債收益率均上行，人民幣承壓；但中國7月出口仍強勁，緩和了美元強勢的衝擊。中美利差倒掛加劇預期也持續打壓長端掉期，境內美元／人民幣一年期掉期點早盤下探至逾11年新低。中金公司最新觀點指出，受歐美暑期休假的影響，8月期間匯率市場整體交易量較少，匯率波動性較低，本周人民幣匯率或維持在6.7-6.8區間橫向波動。國家外匯管理局公布，截至7月末，中國外匯儲備規模為31041億美元，較6月末上升328億美元，升幅為1.07%。這是2021年1月以來，中國外匯儲備規模上升最多的一個月。外匯局新聞發言人王春英表示，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令當月外匯儲備規模上升。

撰文：經濟通中國組

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