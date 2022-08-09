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《午市前瞻》專家料美通脹回落將助港股 小米提價難彌補印度打壓

09/08/2022

　　恒生指數半日收報20228，升182點或0.91%，主板成交500.39億元。恒生中國企業指數報6886，升64點或0.95%。恒生科技指數報4359，升23點或0.55%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報90.95元，升2.15元或2.42%，成交24.51億元;騰訊控股收報303.6元，升4.2元或1.4%，成交21.51億元;美團收報179.3元，跌0.3元或0.17%，成交15.95億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

 

(小米網頁截圖)

 

溫鋼城：市場等待可炒主題

 

　　恒指走勢萎靡乏力，大市成交愈見低殘，昨日全日大市總成交接近750億元。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，現時大市以炒波幅為主，而目前市場仍在等待炒作主題，北水淡靜亦引致大市頹勢。但他預期本周港股表現未會太差，因市場憧憬本周公布的美國通脹數據有望回落，美股造好亦有望帶動港股，估計恒指本周有望挑戰20400水平，下方支持則為19800。

 

小米難爭取高端市場佔有率


　　據外電報道，印度政府正打算限制中國手機商於當地的低端市場業務，從而助推國內逐漸衰弱的手機行業，此舉將對小米(01810)等品牌構成衝擊。溫鋼城坦言相關措施對小米影響甚大，因小米一向深耕低價手機市場，尤其於印度業務亦不少，加上汽車業務進展緩慢，預計股價將繼續受壓，或再下試10.3元。


　　小米最新發布的旗艦新機小米12轉戰高端市場，強調提升手機鏡頭質素，入場費由3999元人民幣起。溫鋼城指提價於策略上有助彌補印度打壓帶來收入下降，但市場是否受落又另一回事。高端市場早有蘋果、三星等主導市場，小米此時進入較難爭取市佔率，故貴價手機收入對小米收入幫助程度仍要觀望。他亦提到，小米平價形象深入民心，即使小米手機質素能媲美蘋果、三星，但礙於形象問題，高端消費者亦未必會受落。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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