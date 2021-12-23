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【回顧展望－重振經濟】疫情及通關左右大局　基數效應經濟料放緩

23/12/2021

　　新冠肺炎疫情於去年席捲全球，隨著疫苗推出，疫情於2021年漸趨緩和，本港已接種第一針疫苗的人口已逾七成，加上年內財爺向全港市民大派5000元電子消費券，雖然仍未有全面通關的時間表，但本港經濟於年內已有復甦跡象。財政司司長陳茂波早前預期，首三季香港經濟按年擴張7%，預計今年全年香港的經濟增長可達6.4%。展望2022年，本港經濟復甦很大程度上取決於疫情發展及通關，不過機構預料由於基數效應，明年本港經濟增長將放緩，估計增幅介乎2.3%至4.2%。

 

失業率連續九個月改善，下降至4.1%

 

（資料圖片）

 

　　政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年8-10月的4.3%，下跌至9-11月的4.1%，連續九個月改善，並勝市場原來預測的4.2%。同期就業不足率亦由1.9%下跌至1.8%。總就業人數增加6800人至367.33萬人，失業人數減少1.38萬人至15.8萬人。

 

　　勞工及福利局局長羅致光表示，展望未來，在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情況應會繼續改善。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復甦打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況。

 

星展料明年本港經濟增長3%，失業率將降至2.8%

 

　　展望2022年，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，明年加上通關等正面因素帶動，全年經濟增長達3%，失業率將進一步降至2.8%。他續指，受基數效應影響，今年第三季香港經濟錄5.4%，增幅較首兩季有所回落，預期第四季增長將進一步降至3.8%，全年經濟增長達6%。

 

　　謝家曦指，政府推出消費券刺激經濟，8月零售數據錄顯著提升，而下一輪消費券將持續為本地消費帶來動力，估計本港今年CPI錄1.5%至1.7%增長，而明年料回升至2%以上，但也不會如西方國家達6%-7%的高水平。

 

渣打料本港經濟穩步復甦，通關未必即時帶來大量正面支持

 

　　渣打(02888)香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，該行預計本港今年全年經濟增長6.5%，明年經濟增長2.3%，主要為去年的基數較高，相信有關數值符合穩步復甦的趨勢，並料明年上半年失業率將跌至4%以下。

 

　　劉健恆指出，有關經濟增長的預測並未有計及本港與內地通關的因素，因即使兩地通關，亦未必會即時為本港經濟帶來大量正面的支持，當中包括本港旅遊和零售業恢復等，因此會採取審慎的態度。

 

（資料圖片）

 

大新料明年通關規模不會太大，零售業較難大幅度反彈

 

　　大新銀行(02356)高級經濟師溫嘉煒表示，預期本港今年經濟增長6.4%，明年增長放緩至2.3%，數字是以有限度通關假設。他續指，本港通脹已見回升，預料明年全年平均通脹為2%。

 

　　溫嘉煒指，明年本港經濟增長視乎通關規模，惟認為規模不會太大，又指雖然消費券為零售業帶來一次性刺激，不過若無法有大規模通關，零售業較難有更大幅度反彈。他續指，若明年第一季起逐步恢復通關，或可支持零售業反彈，並刺激消費及旅遊與運輸相關行業就業，預計失業率2022年底前降至接近3%。

 

 

 

撰文：經濟通記者張煒權

 

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