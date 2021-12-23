【回顧展望－重振經濟】本地客獨力撐起零售業 待通關迎全面復甦

全球抗疫近兩年之久，變種病毒株「Delta」、「Omicron」接踵而至，多個疫苗接種率高的西方國家均現反彈。不過，慶幸本港防疫工作嚴密，已連續近三個月沒有本地個案，加上首劑疫苗接種率現已超過七成，政府派發5000元電子消費券振興市道，假日常見到街上人頭湧湧。憧憬通關在即，加上本地經濟持續好轉，分析認為2022年本港零售銷售總額將按年增長15%。

本港零售表現重返疫前 失業率連跌9個月

（資料圖片）

本港零售市場今年主要依賴本地消費力，數據反映政府派發5000元電子消費券振興市道的確起刺激之效。據政府統計處最新公布今年10月零售業銷貨額數字，本港零售銷售連升9個月，臨時估計為307.2億元，較去年同期增長12%，今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升8.5%。

扣除其間價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升9.4%，指數為107.5，大致回復到疫情前的水平（2019年10月時指數為107.9），但與發生社會運動前的水平比較仍有一段距離（2018年10月時指數為146.6）。

就業數據方面，政府統計處最新公布，經季節性調整的失業率由今年8月至10月的4.3%再一步回落至9月至11月的4.1%，為2019年12至2020年2月以來最低，且連跌9個月。就業不足率亦由8月至10月的1.9%下跌至9月至11月的1.8%。

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時指，大多數經濟行業的失業率在9月至11月較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌0.6個百分點至6.3%。在這段期間，消費券計劃對消費意欲及開支起了刺激作用。

核心地段大劈價 零售前後輩積極進駐

去年受疫情衝擊，不少國際大品牌疑捱不著貴租，紛紛撤出香港市場，令不少核心區域的地舖租金回落。隨著本地疫情受控，雖然仍然缺乏旅客支持，但也吸引到不少國際新血或本土老行專藉機進駐傳統旺區，中環的租賃市場尤其矚目。

美國服飾品牌GAP去年底關閉所有在港分店，品牌此前租用中環皇后大道中陸海通大廈基座約7000平方呎的巨舖作旗艦店，棄租後在今年年初被「同鄉」American Eagle承租，市傳月租接近100萬，較上手低水約6成。近年大熱的加拿大運動服裝品牌lululemon疫市下急速在香港擴展版圖，年底更在中環皇后大道中開設首間地舖，2層面積合共3620平方呎，屬品牌在港第二大的分店，據報月租僅60萬元。

除了潮流服飾，本地珠寶品牌亦在旺區「重整旗鼓」，周大福(01929)今年以每月50萬元租用中環華人行地舖，租金較舊租約100萬元大減50%，周大福目前已租用上址相鄰舖位，屬社會運動及疫情後較罕見的擴充個案。而同廈另一個舖位獲手機品牌三星以每月50萬元租用。謝瑞麟珠寶(00417)在8月時以25萬承租?麗購物大道地下9、10號舖及一樓，謝瑞麟當時已租用5號至8號地舖連一樓，在2018年起以每月約120萬元續租，至今年10月底約滿，市場人士估計謝瑞麟會搬舖，每月可節省95萬元租金。

星展：通關成明年零售業關鍵 料珠寶化妝品表現亮眼

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星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦接受《經濟通通訊社》專訪時指，預料今年全年本港零售銷售總額按年增長約10%，假設明年第一季全面與內地通關，明年全年增速將加快至15%。他預期，藥品、化妝品以及珠寶鐘錶明年表現將最為出眾，主要憧憬內地旅客帶旺相關類別增長。

謝家曦強調，若果政府持續只開放有限度額度予商務、探親人士免檢疫通關，未必能為本港零售業帶來全面復甦。他解釋，旅客消費在疫情前佔本港零售銷售總額三成至四成，而當中七成來自內地消費者，因此本港需要與全面與內地通關，零售業才見真正的復甦。

不過，他同時看好明年本地消費力將持續增長，指本港失業率回落速度快、勞動市場緊絀，而隨著通脹升溫，明年部分行業薪金將錄相當可觀的增幅；加上今年港股表現疲弱，若股市上的負面因素過去，投資市道於明年得以改善，相信正面的財富效應能進一步刺激本地消費氣氛。

被問到變種病毒對本地零售業的影響，他指出，環球變種病毒急速擴散，新變種病毒株的殺傷力需待醫學界提供更多數據並作出定論，強調本港檢疫把關工作嚴密，相信對明年零售業復甦步伐不會有太大影響。雖然未知環球經濟會否因為疫情再次反彈而放緩，但認為這不足以大幅削弱本地消費力。

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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