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【回顧展望－息息相關】明年美國加快收水及加息　港息料未必跟隨

24/12/2021

　　自2020年爆發新冠病毒疫情以來，世界各地央行均以寬鬆的貨幣政策及提出不同的經濟刺激措施，以應對相關危機，但上述政策措施均加劇各國的物價通脹情況，本年內大宗商品價格飆升，如煤、鋁和鋼鐵等，各地央行也考慮以加息來抑制日益嚴重的通脹情況，新西蘭央行更於10月及11月連續兩月進行加息，明年各地央行或將迎來加息浪潮，美國加息周期將啟動，財資界人士預料美國明年或加息兩次，但港息未必跟隨。

 

（istock）

 

美聯儲縮減買債及加息

 

　　自疫情爆發，美聯儲重啟「無限量寬」，自2020年3月以來，美聯儲的整體資產已增長逾一倍，目前其資產規模已超過8.6萬億美元，但帶來的副作用便是通脹加劇，美國11月份消費物價指數（CPI）按年增長6.8%，創近40年以來最高紀錄，過去一直以鴿派為主的美聯儲，有見通脹情況不斷升溫，主席及多名官員態度也逐漸轉鷹，表示11月將會進行收水（Taper），即縮減買債，於上周三（15日）聯儲局公布今年最後一次議息結果，加速縮減購債速度，由每月縮減150億美元倍升至每月300億美元，亦暗示明年及2023年將各加息三次，而聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘。

　

港匯今年走勢轉弱 近期多次觸及7.8港元兌1美元水平

 

　　港元去年保持強勢，於去年4月至10月期間多次觸發強方兌換保證，流入港元體系的資金總額約500億美元，但港元強勁勢頭未能在今年持續，隨著香港新股熱潮冷卻，股票融資需求減少，內地持續推出科網公司監管的相關政策，資金戒心增加，港元走勢亦開始轉弱，自今年3月失守7.76港元兌1美元後，港元於今年第二季再度走強，但於7月份，香港股市的避險情緒導致港元有所回軟，近期更多次觸及7.8港元兌1美元水平。

　

星展香港料明年美國加息兩次 香港流動充裕未必跟隨

 

（資料圖片）

 

　　星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，美聯儲在是次議息結果中的點陣圖顯示預計明年將加息三次，是由於當局認為就業市場會進一步改善，預料未來通脹高企，此舉是為了給予市場信心，顯示不會放任通脹情況升溫，但該行預期明年美國將加息兩次，因為聯儲局需在明年3月量寬結束後才開始加息周期，未必能夠完成三次加息，亦指局方存有彈性，屆時將視通脹情況再作決定。

 

　　對於明年香港會否跟隨美國加息，她表示，參考上一次的加息周期，即2015至2018年期間，美聯儲合共加息9次後，香港才上調一次最優惠利率，不是美聯儲開始加息周期，香港便必然跟隨，這情況需視乎港元拆息走勢及香港的整體流動性，現時香港的流動性十分充裕，銀行體系總結餘逾3000億元，但與上次的加息周期相比，料美國是次的加息速度可能增加，而金管局或會主動地增發外匯基金票據，以免港元因息差原因而快速走弱，未來或會增發2至3次，可能會把銀行體系總結餘降至約逾2000億元，「港元拆息可能就會跟得足少少個美元息」。

 

香港未必會出現資金外流 料明年底一個月拆息達0.65%

 

　　她指出，息差為資金流走的較直接因素之一，以往當港元跌至接近7.85港元兌1美元水平，美元兌港元12個月遠期匯率便會處於好低水平，讓投資者有誘因進行套息，但隨著金管局已主動地抽走部分銀行體系總結餘，在息差不是擴張太闊的情況下，香港未必會出現資金外流的情況。

 

　　她預期，短期內一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）將維持在0.15%至0.2%，三個月HIBOR將維持在0.2%至0.25%，但在明年底，隨著美聯儲有機會加息，預期一個月HIBOR及三個月HIBOR將分別達約0.65%及約0.8%水平。

　

料港匯徘徊於7.77至7.82港元兌1美元水平區間範圍內

 

　　對於明年港元匯率走勢，她提及，若不是出現息差較大的情況，相信港匯不會突然跌至7.85港元兌1美元水平，若金管增發外匯基金票據使港元短息上升，不排除港元會重返7.8港元兌1美元水平以下，預料港匯將徘徊於7.77至7.82港元兌1美元水平的區間範圍內。

 

　　對於明年資金需求，她表示，隨著政策風險等因素，現時新股市場反應不算特別熱烈，儘管有大型新股上市，其反應亦不是太熱烈，相關的資金需求不高，但隨著經濟復甦及明年的通關預期，料香港的貸款需求將會改善，最近港元貸存比率亦似乎見底，這方面的資金需求或會更多。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

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