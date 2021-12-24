【回顧展望－息息相關】匯控恢復派息 美加息利好港銀盈利前景

加息浪潮席捲全球央行，隨著美聯儲在今年最後一次議息會議中表示，加速縮減購債，更暗示明年及2023年將各加息三次，而英倫銀行亦在本月宣布加息0.15個百分點至0.25厘，在通脹急劇上升的情況下，明年各地央行加息浪潮勢不可擋，由於加息有利銀行的息差收入，故傳統上一向視加息為銀行股的利好訊號。

晉裕：美國加息有利本地銀行淨息差擴闊 明年看好恒生銀行

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晉裕集團投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊接受《經濟通通訊社》訪問時表示，明年美國加息將有利本地銀行業，香港銀行同業拆息（HIBOR）會跟隨美國利息走向，故隨著美國加息，HIBOR亦將會上行，有利於本地銀行的淨息差擴闊，美國加息為建基於經濟復甦的情況下所作的舉動，顯示其經濟向好，而全球經濟亦正向相同方向發展，對銀行業有利。

他指出，在本地銀行股中，看好恒生銀行(00011)明年的發展，恒生的淨息差相比同行一向較高，由於其負債端方面的活期存款比例較高，使資本成本較低，有助擴闊其淨利差，而恒生的經營情況亦較同業為好，其成本收入比率較低。

他預期，隨著明年香港經濟復甦，恒生因其業務相對地集中在香港，故能受惠於香港經濟復甦，而東亞銀行(00023)則因為貸款業務較多位於中國內地，較容易受內地影響，現時恒生的估值亦相對較低。

明年匯豐發展趨勢良好 重組助優化成本結構

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去年受到新型冠狀病毒影響，在監管機構的要求下，匯控(00005)及渣打(02888)取消派息，而兩者已於今年恢復派息，而匯控早前公布把今年股息派付比率目標調整至列帳基準每股普通股盈利的40%至55%。

黃子燊認為，明年匯控發展趨勢良好，近日英國央行加息，預料明年的環球利率走勢向上，而在經濟復甦的環境下，除了有助其貸款業務及理財產品銷售，該行亦能把其早前因應疫情影響而作的信貸撥備進行回撥，有利明年的業績，亦指該行在宣布重組後，優化其成本結構，接下來在經濟向好時將能「輕裝上路」。

美銀證券料明年港銀受惠加息 首選中銀香港

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美銀證券發表研究報告指，年初至今，香港銀行股大部分均獲得正回報，表現優於大市，港銀的利潤率在今年上半年趨於穩定，估計隨著美聯儲於2022至2024年預期加息，利潤率可望恢復，而在利潤率擴闊和資產質量穩定下，未來2至3年銀行盈利增長和股本回報率應有所改善，這將有助於銀行股獲多次重估並刺激股價表現，預期2022至2023年香港銀行股盈利前景應更有利。

美銀證券表示，隨著香港銀行同業拆息（HIBOR）見底及融資成本下降，今年下半年香港銀行業的淨息差趨穩，料明年銀行業利潤穩定並開始復甦，明年淨息差將擴大4至6個基點，而2023年的淨息差將擴闊6至11個基點，亦指中銀香港(02388)仍是該行的行業首選，由於其估值吸引，高股息率及更多元化的業務組合。

花旗看好明年香港銀行業前景

花旗發表研究報告指，看好明年香港銀行業前景，主要催化劑包括：在利率方面，香港銀行尚未把美國潛在加息帶來的上行空間反映價內，並且是2021年表現最差的銀行之一，認為隨著美國10年期債券收益率上升等因素，提供了買入機會，若淨息差沒有改善，預計2022年香港本地銀行的淨利潤將增長7%，估計利率每提高25個基點，將提高每股盈利預測高單位數增長。

花旗亦指，由於香港追求「清零」和嚴格的邊境管制，費用收入和貸款增長仍然低迷，而與中國內地重新通關的前景或會帶來更高的收入增長，首選匯豐控股和中銀香港。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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