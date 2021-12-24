【回顧展望－樓市把脈】明年私樓供應逾三萬伙 新界九龍分庭抗禮

本港今年樓價未受疫情影響，仍然長升長有，成交價量齊升，發展商亦把握機會推盤。運輸及房屋局公布，以截至9月底止數據推算，未來3至4年，一手住宅供應料9.4萬伙，按季減少2.08%。而潛在供應量約9.4萬伙，計及1.1萬個貨尾單位、5.4萬伙興建中但未售出的單位，以及2.9萬個已批出土地上可隨時動工的單位數目。

展望明年一手樓新供應，美聯物業(01200)預期，明年有機會登場的全新盤單位總數近31770伙，當中，以元朗及天水圍區為供應重鎮，料將有7219個單位應市；其次為啟德，估計約有5070伙；至於將軍澳則以3880伙佔第三。

來年焦點新盤將集中六個區域，包括港島黃竹坑、九龍啟德、西九龍、將軍澳、新界元朗／天水圍、粉嶺。值得注意的是，今年新界區及九龍區料將分庭抗禮，各佔全港供應約46%及45%；而一向供應較緊張的港島區，明年新供應有望達3000伙。

不過，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，根據過往經驗，每年實際推出的單位明顯較預期少，若以近3年平均推盤比率約58%推算，料明年實際推盤量約1.8萬伙。

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政府擬發展北部都會區 長遠可提供逾90萬個住宅單位

行政長官林鄭月娥在今年的《施政報告》提出佔地超過300公頃的「北部都會區」概念，涉及天水圍、元朗、粉嶺上水等現有新市鎮，亦有六個新發展區，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／廈村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

政府表示，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」發展，在「南金融、北創科」的「雙重心布局」下，發展兩大經濟引擎。北部都會區估計可提供65萬個職位，長遠可提供逾90萬個住宅單位。政府指，區內如古洞北及洪水橋的工程已開始進行，亦有一些發展區正在進行研究工作，預計10年內北部都會區中將有四成單位可以入伙。

中央提出2049年前「告別劏房」 新世界擬發展私人資助房屋項目

本港房屋長期供不應求，加上樓價一直硬淨，公屋平均輪候時間進一步上升，截至9月底，一般申請者平均輪候時間為5.9年，當中長者1人申請者平均輪候時間3.8年。《長遠房屋策略》周年進度報告披露，全港居於環境欠佳單位住戶達到12.7萬戶，按年增幅達4.1%，當中，居住劏房數目有所上升，約9.2萬戶居於劏房，佔整體73%，比去年增加3200戶，即上升3.6%。中央早前提出，香港要在2049年前「告別劏房」。

運輸及房屋局局長陳帆透露，明年中將有4000間過渡性房屋落成，而後年將落成約一萬個過渡性單位。另外，新世界(00017)早前成立非牟利房社企「新世界建好生活」，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，並將就建議與政府商討，若得以落實，首階段將在新界西的地皮作試驗，預計可以建造300個實用面積介乎300平方呎至550平方呎的一房至三房單位。

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柏傲莊混凝土強度未達要求 恒大被追討新盤佣金

除了樓盤供應持續不足備受港人關注，今年令人印象深刻的事件還有新世界發展(00017)與港鐵(00066)合作發展的大圍站物業項目，正在興建的柏傲莊第三期的兩座住宅樓宇部分牆身結構的混凝土，在強度測試中未達獲批設計的要求。新世界主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的買家涉846戶。事件曝光後，柏傲莊第三期頻錄取消交易個案，截至12月14日項目成交紀錄冊顯示，累錄122伙單位買家取消交易。惟屋漏更遭連夜雨，日前新世界再發現有兩座樓宇的混凝土樣本強度低於強度標準。屋宇署指，兩幢大廈整體結構沒有明顯危險，並已批出加固工程施工同意書，須數個月時間完成。發展商稱，兩座樓宇結構安全，預計對取得入伙紙日期沒有影響。

同樣令人震撼的是內地房地產商中國恒大(03333)出現實質違約，旗下位於屯門掃管笏之「恒大．珺瓏灣」2期亦遭大型銀行拒絕樓花按揭申請，恒大及負責項目發展的公司，先後被多間本地地產代理商，包括美聯物業、香港置業、中原地產、利嘉閣及香港地產代理商總會，入稟追討有關旗下新盤的佣金。

撰文：經濟通記者羅綽堯

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