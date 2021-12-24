  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回顧展望－樓市把脈】明年私樓供應逾三萬伙　新界九龍分庭抗禮

24/12/2021

　　本港今年樓價未受疫情影響，仍然長升長有，成交價量齊升，發展商亦把握機會推盤。運輸及房屋局公布，以截至9月底止數據推算，未來3至4年，一手住宅供應料9.4萬伙，按季減少2.08%。而潛在供應量約9.4萬伙，計及1.1萬個貨尾單位、5.4萬伙興建中但未售出的單位，以及2.9萬個已批出土地上可隨時動工的單位數目。

 

　　展望明年一手樓新供應，美聯物業(01200)預期，明年有機會登場的全新盤單位總數近31770伙，當中，以元朗及天水圍區為供應重鎮，料將有7219個單位應市；其次為啟德，估計約有5070伙；至於將軍澳則以3880伙佔第三。

 

　　來年焦點新盤將集中六個區域，包括港島黃竹坑、九龍啟德、西九龍、將軍澳、新界元朗／天水圍、粉嶺。值得注意的是，今年新界區及九龍區料將分庭抗禮，各佔全港供應約46%及45%；而一向供應較緊張的港島區，明年新供應有望達3000伙。

 

　　不過，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，根據過往經驗，每年實際推出的單位明顯較預期少，若以近3年平均推盤比率約58%推算，料明年實際推盤量約1.8萬伙。

 

（資料圖片）

 

政府擬發展北部都會區 長遠可提供逾90萬個住宅單位

 

　　行政長官林鄭月娥在今年的《施政報告》提出佔地超過300公頃的「北部都會區」概念，涉及天水圍、元朗、粉嶺上水等現有新市鎮，亦有六個新發展區，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／廈村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

 

　　政府表示，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」發展，在「南金融、北創科」的「雙重心布局」下，發展兩大經濟引擎。北部都會區估計可提供65萬個職位，長遠可提供逾90萬個住宅單位。政府指，區內如古洞北及洪水橋的工程已開始進行，亦有一些發展區正在進行研究工作，預計10年內北部都會區中將有四成單位可以入伙。

 

中央提出2049年前「告別劏房」 新世界擬發展私人資助房屋項目

 

　　本港房屋長期供不應求，加上樓價一直硬淨，公屋平均輪候時間進一步上升，截至9月底，一般申請者平均輪候時間為5.9年，當中長者1人申請者平均輪候時間3.8年。《長遠房屋策略》周年進度報告披露，全港居於環境欠佳單位住戶達到12.7萬戶，按年增幅達4.1%，當中，居住劏房數目有所上升，約9.2萬戶居於劏房，佔整體73%，比去年增加3200戶，即上升3.6%。中央早前提出，香港要在2049年前「告別劏房」。

 

　　運輸及房屋局局長陳帆透露，明年中將有4000間過渡性房屋落成，而後年將落成約一萬個過渡性單位。另外，新世界(00017)早前成立非牟利房社企「新世界建好生活」，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，並將就建議與政府商討，若得以落實，首階段將在新界西的地皮作試驗，預計可以建造300個實用面積介乎300平方呎至550平方呎的一房至三房單位。

 

（資料圖片）

 

柏傲莊混凝土強度未達要求 恒大被追討新盤佣金

 

　　除了樓盤供應持續不足備受港人關注，今年令人印象深刻的事件還有新世界發展(00017)與港鐵(00066)合作發展的大圍站物業項目，正在興建的柏傲莊第三期的兩座住宅樓宇部分牆身結構的混凝土，在強度測試中未達獲批設計的要求。新世界主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的買家涉846戶。事件曝光後，柏傲莊第三期頻錄取消交易個案，截至12月14日項目成交紀錄冊顯示，累錄122伙單位買家取消交易。惟屋漏更遭連夜雨，日前新世界再發現有兩座樓宇的混凝土樣本強度低於強度標準。屋宇署指，兩幢大廈整體結構沒有明顯危險，並已批出加固工程施工同意書，須數個月時間完成。發展商稱，兩座樓宇結構安全，預計對取得入伙紙日期沒有影響。

 

 

　　同樣令人震撼的是內地房地產商中國恒大(03333)出現實質違約，旗下位於屯門掃管笏之「恒大．珺瓏灣」2期亦遭大型銀行拒絕樓花按揭申請，恒大及負責項目發展的公司，先後被多間本地地產代理商，包括美聯物業、香港置業、中原地產、利嘉閣及香港地產代理商總會，入稟追討有關旗下新盤的佣金。

 

 

撰文：經濟通記者羅綽堯

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
品味生活
生活

娛樂情報

許廷鏗新曲宣傳照勁似《Dear My Friend,》 網民︰以為向姜濤致敬

健康解「迷」

新興442飲食法！三餐隔4小時，14小時不進食，第三餐吃流質？營養師：減肥效果成疑！

智慧城市3.0．鄧淑明

實現元宇宙需要甚麼人才？衍生甚麼全新工種？裝備自己迎接未來新世界！
DIVA CHANNEL

Beauty

編輯們年度好物推介！經典貴婦級乳霜、本地新品牌有份！哪款妝品值得回購再回購？

Get it Beauty！．Michelle Yeung

從N°1 De Chanel開始，美妝產品紛紛加入可持續發展？

香港‧寶‧藏．Alex Lai

梅艷芳聲韻流轉：黑膠唱片收藏分享
健康好人生 Health Channel
小寒養生│冬天鼻敏感發作，因為陽氣不足！好好把握最佳補腎時間！推介飲「淮山花生黃豆杞子湯」！
都巿痛症多屬「痹症」！姿勢不當、風寒濕邪可加劇痛楚，中醫針灸通經絡療效好（附食療推介）
小寒養生│冬天鼻敏感發作，因為陽氣不足！好好把握最佳補腎時間！推介飲「淮山花生黃豆杞子湯」！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金