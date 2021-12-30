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【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎　全年度私樓供應2萬伙

30/12/2021

　　發展局局長黃偉綸公布明年1至3月賣地計劃。政府將推出招標一幅位於屯門的住宅地皮，涉及2020伙，並設最低實用面積280平方呎限制，他相信對市民買樓的影響不大。至於下季私樓總供應為5680伙，料全年度私人住宅供應達20080個單位。

 

 

（Ronald攝）

 

設最低實用面積限制對市民買樓影響不大

 

　　黃偉綸表示，限制對市民買樓的影響不大，因為目前市區新樓每呎約逾2萬元，仍然有每呎3萬以下的選擇，即使最低實用面積需要達到280平方呎，樓價仍然處於800以下，假設在首置的的按揭指引，仍可做到八成甚至九成按揭，因此選擇不會大幅減少。

 

　　他又表示，公營房屋因為要追數量，希望將來實用面積可以做大20%，惟眼前做不到，因為未來5年的供應已經處於不同的建築階段，如要改變則會影響進度，因此要到下一個五年期才會考慮設最低實用面積限制，如交椅洲人工島項目已預期增加20%實用面積。

 

下季私樓總供應5680伙 全年供應2萬伙

 

　　黃偉綸表示，將推出招標一幅位於屯門的住宅地皮，料可提供2020個單位，另港鐵(00066)即將招標的百勝角通風大樓用地，項目亦涉及550個單位，市建局土瓜灣鴻福街／啟明街，以及榮光街／啟明街項目招標，可提供890個單位。而私人及重建發展，有五個項目完成地契修訂，提供2220單位，計及不同來源，全季私人房屋供應5680伙。

 

　　他表示，連同本年度首三季，料全年度私人住宅供應達20080個單位，超過年度供應目標12900單位五成半，是近年新高。他又指，未來三至四年，一手樓供應估計達9.4萬個單位，處於相對較高水平。另外，下季度政府將重新招標東涌57區商用地，提供12萬平方米總樓面面積。

 

重新招標的東涌商用地在條件上有作出調整

 

　　發展局公布，下季度政府將重新招標東涌57區商用地，涉12萬平方米總樓面面積。過去該地皮曾經流標，黃偉綸表示，今次政府在該地皮的條件上亦有作出調整。例如在過往商場及辦公室的比例中，辦公室會較高，而今次中標發展商可以在比例分配上更多選擇。他又指，目前不會對地皮有否流標的可能性作出猜測，惟對每一個推出的地皮樂觀有信心。

 

撰文：經濟通採訪組

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