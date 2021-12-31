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【新冠肺炎】首現Omicron本地傳播　農曆年前入食肆須打針

31/12/2021

　　食物及衞生局局長陳肇始宣布，政府將在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，要求《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規管的食肆及表列處所、戲院、健身中心、體育館、圖書館、博物館等，要求進入該些場所的市民接種最少一劑新冠疫苗，場所的員工須於指定限期前接種新冠疫苗，因年齡未符接種或持醫生證明者則獲豁免。

 

（資料圖片）

 

香港首現Omicron本地傳播

 

　　陳肇始表示，本港首次發現Omicron變種病毒株在本地傳播，有輸入個案進入社區，導致出現群組。她指出，近日連續有4名國泰機組人員確診，其中一人在本月27日光顧又一城望月樓用膳，將病毒傳染給同枱的父親，及同一餐廳距離10米的另一名顧客。

 

三成人未接種或完成接種疫苗

 

（資料圖片）

 

　　衞生署署長林文健表示，香港可能已處於發生第五波疫情的臨界點，依賴市民合作攜手抗疫。他表示全球已經有110個國家出現Omicron相關疫情，而截至周四（30日），本港已有81宗涉及Omicron個案，另有28宗高度懷疑個案，在未來外防輸入方面，Omicron個案的壓力有增無減。Omicron病毒較Delta強4至8倍，之前有人感染過新冠病毒及康復人士可再感染。而本港81宗Omicron個案中，超過六成無病徵，證明這種病毒更難偵測。

 

　　林文健又指，港疫苗覆蓋的缺口大，約三成人未接種或未完成接種，呼籲市民盡快接種。

 

國泰:違反指引員工將面臨紀律處分

 

　　陳肇始又指，行政長官林鄭月娥今早召見國泰航空(00293)主席及行政總裁，對國泰駐港機組人員違反3日家居隔離表示強烈不滿，要求交代事件。國泰表示，近日共5名機組人員在返港後，醫學觀察期間對變種病毒Omicron檢測呈陽性反應，經調查後發現部分人違反公司指引，將面臨紀律處分。國泰為事件致歉，並強調會繼續與當局緊密合作，加強公共衛生保障。

 

　　國泰強調，所有運營航班的機組人員皆完全接種疫苗，他們亦需經常接受檢測，於年內已接受超過21萬次檢測。國泰續指，公司正要求合資格員工接種第三針疫苗，又指強烈鼓勵所有員工盡早接種第三針疫苗。

 

撰文：經濟通採訪組

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