  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】政府推新輪防疫抗疫基金　幼稚園小學周五或之前停課

11/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，由去年12月30日至昨日(10日)，本港錄得354宗新冠病毒確個案，在約40宗本地個案當中，有兩宗至昨日仍未確定感染源頭，包括一名超市理貨員及一名崇光百貨售貨員。

 

（政府新聞網）
 

　　經個案追蹤辦公室追蹤及基因排序後，相信崇光百貨售貨員與一名確診國泰空中服務員相關，因為空中服務員曾到患者家庭在屯門開設的藥房購物。林鄭又指，兼職售貨員的父母及弟弟都染疫，超市理貨員的感染途徑仍未確定，他們一家均無接種疫苗。

 

目前首針接種率達74.7%


　　林鄭指，從個案可見，沒有打針的人病毒量較高，呼籲未打針的市民盡快接種。她稱自從上周公布落實疫苗氣泡，市民打針意欲提升，接種首針的市民明顯上升，目前首針接種率達74.7%，令社會更安心。


　　林鄭續指，昨日接種首針人士近2萬人，打第三針人數更超過2萬人，若接種數目維持到2月24日，接種率提升13%，達87.7%，接近九成。她表示政府要加大打針能力，現時一個月可打130萬劑，比10日前增加30%。


*科興接種年齡降到5至11歲*


　　林鄭又指，新冠疫苗接種計劃將擴展讓5至11歲兒童接種科興疫苗，而接種安排以學校為本，將派出外展隊到學校替學童打針。另外，全港幼稚園、幼兒中心及小學須於本周五(14日)或之前暫停面授課堂，直至農曆新年假期結束。


兩間疫苗接種中心月底重開

 

（政府新聞網）


　　林鄭公布，月底將開放中山紀念公園體育館及界限街體育館作社區接種中心，即屆時全港共有14個社區接種中心。她又指，已要求衞生署開放15間長者健康中心為長者接種疫苗，估計每日可打2000針。勞福局會配合有關工作，有需要可提供到診津貼。


推第5輪防疫抗疫基金


　　林鄭表示將重啟並落實第五輪防疫抗疫基金，支援受防疫措施影響的行業，包括勒令停業的處所、禁止晚市堂食的食肆，以及旅行社。基金目前結餘40多億元，認為有金額可以立即發放，領取津貼的資格會以上一輪基金作為藍本，本周五會公布細節。


洪為民派對賓客遠超餐廳容量


　　港區人大代表洪為民生日派對有214名賓客，她認為是遠超餐廳的容量，食環署會調查餐廳是否符合D類食肆的規定，包括食客要用「安心出行」，以及3分之2食客要打針，相信食環署很快會公佈初步調查結果。她又指，當局亦正調查國泰航空(00293)獲豁免貨機機組人員檢疫之下有否違規，除了是否有機組人員違規外出之外，亦要調查是否有人違規以貨機回港獲豁免檢疫。


　　林鄭又指，難以確保市民百分百遵守防疫規定，舉例指政府在發現首宗社區Omicron感染個案以來，實施的30個封區強檢行動中，無接受檢測的比例有2.2%，因此指責誰是始作俑者，討論是否找代罪羔羊並無意義，政府可以做的是保持警惕，懲罰違規的人。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
品味生活
生活

時事要聞

屯門掀新毒鏈 袁國勇：第5波疫情過年前後有望停下

FOCUS

【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表

娛樂情報

ViuTV打造另一女團DOLLAR？ COLLAR開直播逾3萬人觀看
DIVA CHANNEL

「世」界味覺之旅．Saii Lee

午市都品嘗到！五星大廚x本地Gin創意中菜：別具一格氈酒醉雞片、即席噴氈酒柚子蜜玉簪蝦球，散發醉意！

寫設計．陳丞軒

將日式設計融入香港家居！平衡實用性和日式美學，更顯工人匠心

廚職背遊．梁芷靈

移民小心踩中法律陷阱！法國火車月台禁止接吻？杜拜不能不洗車？世界七大奇趣法律！
健康好人生 Health Channel
當看破了愛情的真偽，就等於要永遠拒絕再愛？愛情是為相信的人而存在
檢測與抗疫
變種病毒Omicron來襲！中醫抵禦大法：增加正氣、強肺、健脾！冬天用五指毛桃煲強肺茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金