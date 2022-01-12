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【預算前瞻】安永料本財年財赤180億元　倡派電子消費券及減稅

12/01/2022

　　港府將於下月公布新一份財政預算案，會計師行安永預期，2021／22年將錄得財政赤字180億元，較政府早前公布預算少8成。而截至今年3月底，預計財政儲備將下降至9100億元，相當於2021預計GDP的32%，即政府約15個月開支。

 

（網上截圖）

 

　　安永金融服務香港稅務主管合夥人何耀波在網上會議中表示，政府赤字較預期低是由於土地收入可觀，共賣出8幅地皮，部分更以高價成交、加上發展商加快土儲以致推高補地價收入增加，預期今年土地收入可以達到1226億元，較預期多250億元、又料全年印花稅稅收為1100億元，為歷來最高，安永又預期，薪俸稅、利得稅將較預期多一成。

 

倡派發3000元電子消費券及寬減薪俸稅等

 

　　何耀波提出多項總值500億元的一次性紓困措施，包括向本港市民發放3000元電子消費券，以刺激本地消費及更廣泛推廣電子簽帳，料可帶動0.75示至1%的GDP增長、寬減100%的薪俸稅及個人入息課稅，上限為1萬元、寬免住宅物業差餉，每季每戶上限1000元、及給予額外發放半個月社會保障；至於企業方面，建議寬免100%利得稅，上限為1萬元；寬免非住宅物業差餉，每季每戶上限2000元等。

 

　　另外，安永建議引入地區總部稅項優惠措施，及倡議與國家有關當局探討免徵香港居民企業從大灣區投資獲得的股息的稅項，以減輕投資者的負擔。安永又指，因應疫情，建議容許在家工作的額外開支得以扣稅。

 

派電子消費券能促進經濟效益 對發放失業援助金較審慎

 

　　安永建議港府向本港市民發放3000元電子消費券。何耀波表示，目的是希望透過措施促進本地消費意欲。他指出，如以現金形式發放，市民或會儲起或留待將來出國之用，以致未能達到促進經濟之效。

 

　　他指，政府派發電子消費券後，以電子形式交易的金額及數量增加，對帶動本地經濟有正面作用，有見政策的成功，故建議政府繼續派發電子消費券。他續表示，雖然本港經濟狀況有好轉，但因為早前財政赤字較大，故仍需要小心用錢，要平衡在帶動消費的同時，預留資金支持可能因疫情等而需推出的特別措施，因此建議派發3000元。

 

　　對於安永未有建議發放失業援助金，商業稅務服務總監管秋英表示，該行會採取較謹慎的態度，因為擔心失業援助金會令財政儲備負擔增加，因此首要考慮是要控制疫情，當經濟好轉後，相信失業率亦會下降，這樣才能長遠解決本港經濟問題。

 

撰文：經濟通採訪組

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