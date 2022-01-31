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【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢

31/01/2022

　　港區人大代表洪為民疫情下的生日派對，掀起政治風波，涉事的民政事務局局長徐英偉周一（31日）辭任局長。行政長官林鄭月娥周一交代官員出席洪為民生日宴會的紀律調查結果，決定對3名官員作出懲處，其中民政事務局長徐英偉的呈辭已獲接納；發展局政治助理馮英倫及創新辦副總監馮浩賢，就要接受上司的口頭警告。

 

 

 

　　林鄭指，1月3日晚上有15名政府官員出席洪為民生日派對，調查有關官員有否違反守則，指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理2名屬公務員的部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，例如有沒有使用安心出行及戴口罩等。

 

15名官員及洪為民都有工作合作

　

　　林鄭表示，全部15名官員及洪為民都有不同範疇的工作合作，包括創新科技、香港深圳前海發展，有2位同事表示加入政府前已認識洪為民，而且有多年的交情。她表示，相關官員出席活動公務上考慮可以理解及接受，其中12名官員只在短暫逗留，屬於出席到賀，亦有按防疫規例，沒有參與風險高的活動，不需要作任何紀律跟進。但問責制下，市民對官員有合理的行為操守期望，政治委任官員亦要嚴守個人品格標準，決定應否接受和出席宴會，應考慮會否令政府尷尬、聲明受損，以及造成的公眾觀感。

 

徐英偉未有以身作則令人失望

 

 

　　林鄭表示，本港在去年12月30日首次發現Omicron病毒傳播前，基本上已達致清零，不少社交活動和宴會已回復正常。政府到今年1月5日宣布收緊社交距離措施，一般官員在此前參與符合防疫規定的社交活動是正常和可以接受，但政府內部當時已嚴陣以待，由她領導的防疫督導委員會核心小組在12月31日和1月3日分別會開，討論應對措施，12月31日會議中政府認為未有理據即時收緊社交距離措施，但必須要提醒市民加強警惕，食衞局當日亦召開記者會呼籲避免出席不帶口罩的聚會。

 

　　林鄭指，徐英偉一直高度參與抗疫工作，是抗疫督導小組核心成員，有出席各次抗疫會議，並在抗疫期間不時落區指揮圍封強檢，相對其他官員，應有更高防疫意識敏感度，他在出席宴會當晚，沒有使用安心出行程式，甚至涉嫌與在場人士傾談時無戴口罩，違反防疫規定，令人失望，亦難免令政府尷尬，未有嚴守品格最高標準、以身作則。她說早前經已就調查結果向中央人民政府報告，周一上午收到徐英偉辭職通知，已接受他辭職，並會免除他的局長職務。

 

口頭警告馮英倫馮浩賢

 

 

　　林鄭指，發展局政治政助理馮英倫逗留超過4小時，因為飲了酒，記憶比較模糊，甚至可能有參與唱歌，亦不肯定有沒有戴口罩，已要求發展局長對馮英倫作口頭警告。政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢於1月6日下午須接受強制檢測，未有立刻向上司報告，翌日仍然上班，將同事置於感染風險中，已要政策創新與統籌辦事處對馮浩賢作口頭警告。

 

　　林鄭又指，向公務員作出處理不是行政長官的責任，是公務員事務局按著公務員規例作出，她認為馮英倫及馮浩賢的行為不屬嚴重，口頭警告為合適的懲處。

 

區嘉宏鄧以海無入餐廳不涉紀律問題

 

　　入境事務處處長區嘉宏當晚9時半後離開，只在餐廳外逗留；海關前關長鄧以海亦無進入餐廳範圍，並無使用安心出行應用程式，林鄭指，她不應代衞生防護中心討論他們在這個情況下需要使用安心出行，但認為二人不涉及紀律問題。而民政事務局副局長陳積志主要負責青年工作，與深圳有密切聯繫，出席宴會並不違反紀律。

 

撰文：經濟通採訪組

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