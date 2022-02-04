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【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包

04/02/2022

　　本港新冠肺炎第五波疫情嚴峻，並持續惡化。行政長官林鄭月娥表示，這次第五波是兩年疫情以來最惡劣，因涉及各個行業，至今錄得逾220宗源頭不明個案，而Omicorn傳播力強，在住宅亦出現橫向及直向傳播。她表示，正加大力度採取污水監測樣本，發覺警號愈多，情況令人十分擔心，目前目標仍然是動態清零。

 

（資料圖片）

 

重設火眼實驗室增檢測量 全民派快速檢測包

 

　　她表示，目前的檢測方法中，最嚴厲是圍封強檢；第二類是強制檢測；第三類為願檢盡檢，及自我快速抗源檢測，目前常設檢測站有19個，流動檢測站為50至60個，最高達70個，檢測流量定額10萬次，已經屬於超額。

 

　　她續指，計劃每日檢測量由10萬增至20萬，並在馬鞍山體育館重設火眼實驗室，屆時檢測量可加至30萬次，她建議多用自我快速抗原檢測作輔助工具，會派予屋苑。此外，目前已派出60萬套快速檢測包，並以千萬計採購，希望下周可以推行全民快速測試。

 

推「疫苗通行證」 入食肆等未來或需打齊三針

 

　　林鄭月娥又提到，行會將於下周二（8日）討論是否進一步收緊社交距離措施。數據顯示，社交距離措施實施後，當局希望市民大幅減少人流，但根據公交資料則僅跌兩至三成，港人亦有跨家庭聚會，周五（4日）起政府已擴大工務員在家工作的安排，又希望市民可暫停宗教聚會，當局會加強執法。

 

　　林鄭又預告，本月24日在食肆推行「疫苗通行證」，需要修改《預防及控制疾病條例》，初期會要求食肆顧客接種最少一劑疫苗，過一段時間將進一步要求接種兩劑、甚至三劑，詳情同樣要交由行會通過。

 

　　另外，防疫抗疫基金6.0以5.0為藍本，涉不少於200億元，全數用於受影響企業，爭取2月中財委會審批注資。

 

竹篙灣檢疫中心逐步轉為隔離設施收無徵狀患者

 

（資料圖片）

 

　　她又表示，竹篙灣檢疫中心將逐步轉為隔離設施，以接收無病徵患者。她解釋，近日香港每日新增逾百宗確診個案，為醫管局帶來很大壓力，各治療設施合共只可提供約3600張病床，未能無限量調撥資源，亦難以再大幅增加病床數量，加上在Omicron變種病毒肆虐下，不少確診者並無病徵，他們毋須接受治療，只需隔離。她並呼籲長者打針，指可減低重症及死亡風險。 

 

撰文：經濟通採訪組

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