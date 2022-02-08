【新冠肺炎】限聚令收緊至2人 商場街市等納入疫苗通行證範圍

行政長官林鄭月娥表示，行政會議通過收緊多項防疫措施，包括將6類新處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，納入表列處所，令總數增至23類，全部要在本月24日起推行「疫苗通行證」，並使用「安心出行」才可進入。其中2類新納入的處所，包括宗教場所，以及理髮店或髮型屋，周四(10日)起需要關閉，連同其他現正關閉的表列處所，暫定要停業至本月24日凌晨。

政府亦會考慮以行政手段將「疫苗通行證」引入至其他處所：包括學校、大學、所有接受政府資助的處所，例如社會福利署轄下的日間中心、活動中心、青年中心等，以及公營機構的辦公室。公共交通工具暫時不用實行疫苗通行證。

(政府新聞網圖片)

限聚令收緊至2人，私人場所適用

限聚令亦會由4人收緊至2人，並會擴大範圍至適用於私人處所，禁止兩個家庭或以上在私人處所，禁止兩個家庭以上進行跨家庭聚會，若違反強檢令或圍封檢令，罰款增至10000元。

行會亦通過收緊對食肆限制，C類食肆將減至最多兩人一枱，與B類食肆看齊；D類食肆減至4人一枱。

林鄭:申請注資260億予防疫基金，短期失業派萬元

林鄭月娥表示，防疫抗疫基金6.0已經完成建議規劃，預計注資總金額260億元，涵蓋40項措施，預計下周二(15日)可以交由立法會財務委員會審批。

林鄭表示，在第五輪「防疫抗疫基金」取得支援的行業，可以再申請新一輪支援，除了受防疫措施影響的行業外，亦包括長期受疫情影響的行業，包括旅游業、載客運輸業務、在職培訓中心，及本地農業生產者等。參與抗疫前線的基層工人，包括保安、清潔工，高風險曝露工人，例如機場貨運員工等，可以獲每個月2000元，為期5個月的支援，一共1萬元；受新一波疫情影響，而短期及臨時失業的員工可以獲一次性1萬元補貼。

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政府計劃修訂僱傭條例，無打針被解僱不視為不合理

林鄭月娥表示，政府計劃修訂《僱傭條例》，避免抗疫工作引起的勞資糾紛，勞福局會盡快修訂及提交草案予行會及提交立法會討論，目的有三個。僱員2月24日之前要「疫苗通行證」才可上班，若因拒絕接種疫苗不能上班，導致被僱主解僱，修例下不會被視為「不合理解僱」。



僱員因強制檢疫無法上班，衞生署會為接受強檢人士，發出檢疫令或醫務證明，會在法例下被視為病假紙證明。如有僱主因僱員接受強檢或圍封檢疫而無法上班將其解僱，則會構成「不合理解僱」。



林鄭指，希望修訂可令抗疫工作中減少勞資爭拗，之前已呼籲，但仍有勞工界團體表示好擔心，為明確工作而修例。

撰文:經濟通採訪組

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