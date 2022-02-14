【新冠肺炎】5個小組特區召集人敲定 林鄭指中央是最堅強後盾

為全速跟進由政務司司長李家超和國務院港澳辦副主任黃柳權，共同主持的第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會取得的共識和成果，行政長官林鄭月娥周日（13日）召開內部高層會議，並敲定5個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委及廣東省政府代表對接，加緊落實具體工作，應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。

（政府新聞網圖片）





陳肇始負責流行病學專組 曾國衞負責提升核酸檢測能力





林鄭在會議上進一步安排多位局長，分管各項與內地對接跟進的具體工作。食物及衞生局局長陳肇始，將負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局，以及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。政制及內地事務局局長曾國衞將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作。發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點，增設相關設施。

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邱騰華協調抗疫物資供應 陳帆協調鮮活食物等供港





商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由內地供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。



政務司司長李家超會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向行政長官匯報，並按需要與內地機關再召開專題交流會。



中央是最堅強後盾 以「動態清零」為目標





林鄭月娥表示，中央一直是香港特區最堅強的後盾，在第五波疫情發生後，多次向她傳達中央領導對香港市民的關切和對香港抗疫的全力支持，她代表特區政府和全港市民表示由衷謝意。





她續指，特區政府負有抗疫的主體責任，會竭盡所能貫徹「外防輸入、內防擴散」的策略，以「動態清零」為目標，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升「早發現、早隔離、早治療」的能力。



撰文：經濟通採訪組

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