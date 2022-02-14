  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】5個小組特區召集人敲定　林鄭指中央是最堅強後盾

14/02/2022

　　為全速跟進由政務司司長李家超和國務院港澳辦副主任黃柳權，共同主持的第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會取得的共識和成果，行政長官林鄭月娥周日（13日）召開內部高層會議，並敲定5個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委及廣東省政府代表對接，加緊落實具體工作，應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。

 

（政府新聞網圖片）



陳肇始負責流行病學專組 曾國衞負責提升核酸檢測能力



　　林鄭在會議上進一步安排多位局長，分管各項與內地對接跟進的具體工作。食物及衞生局局長陳肇始，將負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局，以及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。政制及內地事務局局長曾國衞將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作。發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點，增設相關設施。

 

（政府新聞網圖片）



邱騰華協調抗疫物資供應 陳帆協調鮮活食物等供港



　　商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由內地供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。


　　政務司司長李家超會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向行政長官匯報，並按需要與內地機關再召開專題交流會。


中央是最堅強後盾 以「動態清零」為目標


　　
　　林鄭月娥表示，中央一直是香港特區最堅強的後盾，在第五波疫情發生後，多次向她傳達中央領導對香港市民的關切和對香港抗疫的全力支持，她代表特區政府和全港市民表示由衷謝意。



　　她續指，特區政府負有抗疫的主體責任，會竭盡所能貫徹「外防輸入、內防擴散」的策略，以「動態清零」為目標，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升「早發現、早隔離、早治療」的能力。


撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

61.650

異動股

00836

華潤電力

17.800

異動股

01918

融創中國

9.530

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 61.650
  • 00836 華潤電力
  • 17.800
  • 01918 融創中國
  • 9.530
  • 06158 正榮地產
  • 0.880
  • 01801 信達生物
  • 33.450
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 49.100
  • 目標︰$51.10
  • 00934 中石化冠德
  • 3.110
  • 目標︰$4.63
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 目標︰$60.00
  • 02343 太平洋航運
  • 3.890
  • 目標︰$4.60
  • 00981 中芯國際
  • 20.550
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 470.000
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 118.400
  • 00005 滙豐控股
  • 58.000
  • 00939 建設銀行
  • 5.960
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 目標︰$60.00
  • 09633 農夫山泉
  • 47.800
  • 目標︰$52.00
  • 02678 天虹紡織
  • 10.560
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/02/2022 17:00  《盤後部署》北水取態有變影響港股走勢，恒指或下試23900點

15/02/2022 16:31  【新冠肺炎】本港新增1619宗確診，另有5400宗初陽個案

15/02/2022 13:37  【新冠肺炎】李家超外傭初步陽性，李家超快速測試陰性返家隔離

15/02/2022 16:34  【新冠肺炎】葉劉淑儀司機呈初步陽性，葉劉正在家中自我隔離

15/02/2022 16:18  政府首次發行綠色零售債券，發行額60億元，息率不少於2厘

15/02/2022 17:54  【北水炒Ｄ乜】淨流入０﹒８億人幣，買藥明沽建行

15/02/2022 08:20  【大行炒Ｄ乜】四大行維持舜宇目標評級，富瑞升世茂一成七目標

11/02/2022 16:49  《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣，股價落後上車時機到！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%

新聞>財經熱話

平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%

新聞>財經熱話

【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
品味生活
生活

料理NatFix

湯水達人Natalie｜甜甜蜜蜜過元宵！自製窩心「腰果糖不甩」！煙韌口感只有一個竅妙？ 1

Member Zone

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

健康大晒

消委會測試 | 8成半米粉、米線含金屬污染物、9款含「砒霜」！鈉含量遠超標籤顯示、無標示含麩質！邊幾款常見品牌獲高分？（附最高分名單）
DIVA CHANNEL

Sex & Love

疫下社交距離無阻愛的傳遞：情人節回顧電影、名人、藝術界世紀之吻！

港女講男．妮洛

發生親密關係後，不主動、不承諾、不負責？不是「朋友系炮友」是甚麼？

Art & Living

6套Netflix動人愛情電影，為Stay Home情人節點燃浪漫氣氛！
健康好人生 Health Channel
「肥仔T」由初創到升空
港大研究發現DNA錯配修復機制！助識別基因缺陷癌患者，提供更多治療方案
過年食多咗，贅肉積滿腰腹？3個收腹運動，燒脂、強化肌肉一舉兩得！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
香港要聞15/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城　徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離
財經熱話15/02/2022
《大摩VS大和》信達生物新藥不獲批連日急跌今急彈　大摩睇$65大和$26
FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金