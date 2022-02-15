  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城　徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離

15/02/2022

　　行政長官林鄭月娥出席行政會議前記者會表示，過去一周疫情社區爆發快速，承認應對未如理想，上周已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力，檢視成效改善。現時每日動用100萬套快速測試包，已落實採購1億套快速檢測包，今日會先向安老及殘疾院舍人員派發，將現時3日1檢改為1日1檢，亦會繼續向污水檢測陽性地區居民及前線抗疫人員派發。

 

（政府新聞處圖片）


增加社區隔離設施


　　林鄭指，將會增加隔離及治療設施，包括將皇后山邨1及7座，以及葵景邨恒景樓改為隔離設施，提供3000房間，亦會與酒店業界商討，一次過將整棟酒店用作社區隔離，目標提供數千至1萬房間，周三（16日）會商討方案。政府亦將繼續研究將大學宿舍改作社區隔離用途。


　　林鄭續指，醫管將於下午宣布，分階段開設指定診所處理輕症但需求診患者，運房局已於的士業界溝通，要求提供車隊接載求診人士，當局會為車隊司機提供防疫指引。　


向病毒投降非選項


　　林鄭表示明白疫情嚴峻下，市民會擔心和焦慮，容易產生誤解，不時亦有謠言和猜測在社交媒體散播，強調政府負有抗疫的主體責任，會努力按著「動態清零」的策略應對疫情，不會懈怠，以最積極有為態度應對前所未有挑戰，又強調向病毒投降不是選項，呼籲市民保持信心，減少外出，做好防護，盡快打針。


　　林鄭又指，有過往在辦公室工作的公務員，亦有退休公務員願意走到前線，加入抗疫行列，強調政府上下都同心抗疫，強調現時無計劃大規模封城，但一直有以大廈圍封強檢方式控制疫情。她指本港現時抗疫方式行之有效，只是近期的檢測、隔離及治療等方面，都超出容量，在中央支持下，現正擴展各層面容量。


原則上不反對全民強檢

 

（政府新聞處圖片）


　　林鄭表示，原則上不反對更廣泛或者全民強制檢測。她表示，當能力有限時，政府要聚焦成效較高的地方工作，但如果檢測能力有所提升，會認真考慮進一步大規模的市民檢測，她不希望社會將能力有限之下，執行的針對性工作，演繹為一定不做任何措施。


　　對於政府前晚的新聞稿交代最新與內地對接工作的分工，與政務司長李家超的說法不同，林鄭指李家超當時只是很籠統交代不同小組的工作，政府翌日的高層會議再作決定不同小組的負責官員，但並不代表其他官員不會參與，例如涉及通關議題，保安局局長鄧炳強亦要參與。


財委會下午審議第6輪防疫抗疫基金


　　立法會財委會下午將審議第6輪防疫抗疫基金，通過270億元撥款，林鄭相信議員會支持，待撥款通過後會馬上落實支援。


研究以水路方式運輸物資到港


　　深圳口岸周一（14日）檢測出多12名跨境司機病毒檢測陽性。林鄭表示現時部分貨品供應出現延誤，令本港菜價有所上升，正招募更多跨境貨車司機，亦正聯絡海運公司，研究以水路方式，將物資運到香港。她強調政府在抗疫的同時，會保障市民日常生活需要，呼籲市民不用過份焦慮，要保持信心。


特首選舉安排不變


　　林鄭指，行政長官選舉的日程目前會按計劃進行，本月20日提名期開始，3月27日投票，不過會因應疫情持續審視調整策略，不會排除任何可能性。被問到會否競逐連任時，她一如以往不會回應相關問題，重申目前單一目標是領導領導政府，呼籲市民支持共同對抗疫情。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

61.650

異動股

00836

華潤電力

17.800

異動股

01918

融創中國

9.530

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 61.650
  • 00836 華潤電力
  • 17.800
  • 01918 融創中國
  • 9.530
  • 06158 正榮地產
  • 0.880
  • 01801 信達生物
  • 33.450
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 49.100
  • 目標︰$51.10
  • 00934 中石化冠德
  • 3.110
  • 目標︰$4.63
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 目標︰$60.00
  • 02343 太平洋航運
  • 3.890
  • 目標︰$4.60
  • 00981 中芯國際
  • 20.550
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 470.000
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 118.400
  • 00005 滙豐控股
  • 58.000
  • 00939 建設銀行
  • 5.960
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 目標︰$60.00
  • 09633 農夫山泉
  • 47.800
  • 目標︰$52.00
  • 02678 天虹紡織
  • 10.560
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/02/2022 17:00  《盤後部署》北水取態有變影響港股走勢，恒指或下試23900點

15/02/2022 16:31  【新冠肺炎】本港新增1619宗確診，另有5400宗初陽個案

15/02/2022 13:37  【新冠肺炎】李家超外傭初步陽性，李家超快速測試陰性返家隔離

15/02/2022 16:34  【新冠肺炎】葉劉淑儀司機呈初步陽性，葉劉正在家中自我隔離

15/02/2022 16:18  政府首次發行綠色零售債券，發行額60億元，息率不少於2厘

15/02/2022 17:54  【北水炒Ｄ乜】淨流入０﹒８億人幣，買藥明沽建行

15/02/2022 08:20  【大行炒Ｄ乜】四大行維持舜宇目標評級，富瑞升世茂一成七目標

11/02/2022 16:49  《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣，股價落後上車時機到！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%

新聞>財經熱話

平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%

新聞>財經熱話

【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
品味生活
生活

Pris形象教室．Priscilla Chan

春夏Friday Casual Wear合用：牛仔褲也能穿出高級感？高中低腰、闊腳、直筒哪一款最適合自己？ 1

娛樂情報

傳馮盈盈無份拍《逆天奇案》續集 陳展鵬︰一切等通知先

都市痛症．Oscar 治療師

過年食多咗，贅肉積滿腰腹？3個收腹運動，燒脂、強化肌肉一舉兩得！
DIVA CHANNEL

香港‧寶‧藏．Alex Lai

一趟考眼力鍛鍊智慧的過程：翡翠鑑藏二三事

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

世上有種比初戀更心甜的關係，叫「青梅竹馬」！你有遇過一位寵你的童伴嗎？

性治療師手記．古錦榮

Keep住前度送的禮物意味著甚麼？煩惱，是怕現任妒忌？還是自己未忘懷？
健康好人生 Health Channel
大回南天濕疹爆發！寒、濕、滯食物統統要戒？配合針灸及中藥，臨床效果理想！
20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！自行檢測可否代替強制檢測？ 1
20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！自行檢測可否代替強制檢測？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
香港要聞15/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城　徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離
財經熱話15/02/2022
《大摩VS大和》信達生物新藥不獲批連日急跌今急彈　大摩睇$65大和$26
FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金