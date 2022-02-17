【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測 中央支援確保資源充足

多份報章引述消息稱，當局擬推行全民檢測，在內地團隊協助下為全港750萬人，按身分證號碼排序作至少三次檢測，每次在一星期內完成一次採樣並隔離確診者。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《經濟通通訊社》訪問時表示，推行全民檢測現時仍是傳聞，細節留待政府公布，但她認為疫情發展到現時已相當嚴重，政府以人手追蹤個案效率低，追不上疫情發展，因此有必要強制推行全民檢測。

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政府有足夠權力通過法例推行全民檢測



葉劉指，強制推行全民檢測必須立法，而政府在兩年前已通過《預防及控制疾病條例》，同意香港進入公共衞生緊急事態的狀況，衞生局局長得以制定599章下佩戴口罩、進入處所強制做用安心出行、疫苗護照和限聚令等10多條規例，因此政府有足夠權力推行全民檢測。但疫情初時政府對推行全民檢測相當猶豫，一方面擔心資源不足，另一方面擔心市民的接受程度。



葉劉認為市民不接受全民檢測，是基於對檢測的錯誤理解，「市民怕採樣後資料會被運去內地，但深喉唾液樣本瓶上只有一個號碼，領取樣本瓶時所填寫的個人資料可以留港。再者，專家指抽出來的唾液不是完整的個人基因組，不存在個人資料運去內地的問題。」她建議政府向市民解釋這些憂慮。



內地五個「專班」確保資源充足



政府早前宣布，將會與中央和廣東省政府，成立至少五個「專班」，聯手探討興建檢疫和隔離設施、從內地供應醫療等物資，以及提升檢測量等。葉劉表示，有中央的大力支援，一定能確保全民檢測資源充足，從採樣、檢測、隔離到治療都會有內地專家的支援，足夠應付本港700多萬人做三次檢測。不過，有關細節仍要留待政府公布。





胡定旭：本港實驗室檢測量有提升空間

華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭亦表示，本港實驗室在硬件上檢測量仍有提升空間，若中央安排檢測人員來港支援，本地進行全民檢測應可行。他認為硬件方面本港能做到，但實驗室技術人員須了解程序累積經驗，通過嚴格測試考試才可做到，所以這方面需要中央支援香港。

撰文：經濟通採訪組

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