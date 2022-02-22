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【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次　按出生年份分批預約

22/02/2022

 　　行政長官林鄭月娥表示，3月會推行全民強制檢測，有法律效力，不檢測有處罰機制，希望重複做三次，找出隱性感染者。政府將在全港各區設立數百個檢測中心，須檢必檢，暫時決定市民按身份證出生年份分批預約登記檢測，盡量減少排隊情況。

 

（政府新聞處圖片


　　林鄭又指，會要求所有市民在做完核酸檢測後，每日做快速檢測，政府會在市民完成核酸檢測後，分派快速測試包給他們，讓他們每日在家中進行快速抗原測試。進行全民強檢進行前，會加強圍封強檢，不止在晚上做，還會在白天做。

 

林鄭：晚市禁堂食等社交距離措施延至420

 

　　林鄭月娥公布，223日午夜到期的一系列社交距離措施，將須以每14天一周期延長，直至420日。


　　林鄭指出，法律規定有關措施每次延長14天，但政策上由目前延長至420日，故晚上禁堂食、大部分處所關閉等措施將延續。她形容此對業界不是好的消息，冀各界諒解，在此關鍵階段不得不採取此措施。


　　林鄭又指，午市堂食將由4人一枱收緊至2人一枱，戶外口罩令豁免安排亦將會收緊，稍後食物及衞生局將公布詳情。


短期內將修訂僱傭條例


　　林鄭指，政府將短時間內修訂僱傭條例，釐清病假定義，員工需接受檢疫或隔離，將定義為病假。如僱主因員工需檢疫而解僱他，將視作不合理解僱。另外，如僱員不接種疫苗而遭解僱，則不算作不合理解僱。林鄭又呼籲商界，特別是地產商和業主，為租戶寬免租金。

 

全港中小學暑期提前至34月 校舍作檢測用途

 

（政府新聞處圖片

 

　　林鄭月娥表示，調整本學年學校上學安排，全港學校將提前於3月至4月放暑假，讓各界集中精力抗疫，並利用校舍進行全民強制檢測，並用作隔離設施，以及學生疫苗接種中心。至於香港中學文憑試，政府將排除萬難，按原定422日開考。


　　林鄭指，會視乎疫情發展，計劃本地小學和國際學校，可以先恢復面授課堂，而中學生就維持在家學習，直至完成文憑試核心科目考試。本學年最後一個上課日將會是812日，下個學年的安排就會如常。

 

縮短第二三針時間 不遲於4月安老院接種率升至九成

 

　　林鄭月娥表示，目前有149萬人已接種三劑疫苗，2月底每日平均接種量已增至8.5萬劑，另有過千間診所協助打針，現正增加接種點。


　　林鄭指，政府目標是第1劑新冠疫苗的接種率，要在2周內達到九成，第二針的接種率在下月中要達到八成。至於第三針，現時已有近半合資格市民已經接種，亦有約七成年滿60歲的合資格市民已經打第三針，專家原則上同意可以縮短第二針和第三針相隔時間，希望市民可以加快接種。　


　　林鄭又表示，311歲的兒童目前第1針接種率是19%，政府目標是4月中提高至九成，學童可通過學校組隊進行外展、以團體預約形式，到社區疫苗接種中心，或自行前往疫苗接種中心盡快打針。　


　　至於安老院和殘疾人士院舍，目前接種率是34%，政府目標是最遲4月可提升至九成，政府會調動醫療機構資源，優先為院舍提供服務。最近一星期的外展服務，已令接種第1劑疫苗的院友大幅增加至約3600人，比之前平均每星期約240人增加逾10倍。

 

全民強檢內地化驗不涉私隱問題 法例問題要研究

 

（政府新聞處圖片

 

　　林鄭月娥表示，全民檢測涉及很多人力物力，相關細化方案正日以繼夜進行，由政制及內地事務局局長曾國衞主導，公務員事務局局長聶德權輔助，因為需要以萬計公務員幫忙，她強調會動員最大力量去打這場仗，屆時一些公共服務或要暫停。


　　林鄭又指，在採樣和化驗能力方面需要中央支持，直言香港如果沒有足夠的實驗室，就要拿去內地化驗。將檢測樣本送到內地化驗不涉私隱問題，樣本沒有個人資料，涉及的個人資料都會留在香港。至於法例問題要再研究，「但是在打仗的環境下，不能因有法例制肘，而不做應該做的事，這不是打仗的心態。打仗時無理由再講程序，再要一層一層審批」，她表示如法例上有任何衝突，會循法律處理。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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