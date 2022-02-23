【預算案】首置八成按上限千二萬 九成按揭上限升至千萬

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，已指示香港按證保險公司修訂按揭保險計劃，可申請最高8成按揭貸款的樓價上限將由1000萬元提升至1200萬元，首次置業人士可申請最高9成按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬元提升至1000萬元。

8成按樓價上限1200萬 無意減辣



但他強調，政府無意放寬各項樓市需求管理措施。

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》（陳茂波facebook截圖）

按證保險公司宣布，按揭保險計劃就已落成住宅物業作出修訂，適用於首次置業人士的9成按揭保險的合資格物業價格上限，調整為1000萬元；8成按揭保險的合資格物業價格上限，調整為1200萬元。

為免可造按揭成數在樓價稍高於1200萬元時驟降，擴大按保計劃適用範圍，為價格1200萬元以上至1920萬元的合資格物業提供按揭保險，惟有關按揭貸款以960萬元為上限。例如1600萬元的物業，在按保計劃擴大適用範圍下，可得到6成按揭保險。

上述和現有按揭保險產品的供款入息比率統一以50%為上限，並須符合銀行壓力測試。首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高8成或9成按揭貸款，其保費會因應風險因素作額外調整。

撰文：經濟通採訪組

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