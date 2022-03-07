  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【紓困措施】消費券首階段5千元下月直接派發　市民毋須重新登記

07/03/2022

　　財政司司長陳茂波表示，消費券首階段5000元下月直接派發，約680萬去年成功登記並領取消費券的市民，毋需再辦任何手續，實際發放日期將視乎疫情發展再作公布。

 


　　第一階段的有效期比去年計劃長，達7個月，至10月31日完結。至於以八達通領取消費券的市民，會先獲發4000元，只要5月尾至10月尾的合資格消費累積款額達到4000元，下月的16日就會收到餘下1000元消費券。使用支付寶香港和WeChat Pay的市民，則可一次過領取5000元消費券。市民如持有樂悠卡，且上期領取消費券的個人八達通已取消，則可致電八達通卡熱線29695500重新登記，毋需額外提交表格。


可買防疫抗疫物資、交通出行


　　陳茂波表示，鑑於疫情嚴重，政府加強對中小企和市民的支援，消費券原定於暑假7月派發，在環境轉差為前提下，其中一部分5000元提前至4月派發。


　　陳茂波又指，消費券使用範圍很廣，可買防疫抗疫物資、買餸、交通出行及生活用品等。為了盡快推出，消費券範圍暫時不再進一步放寬，相信在其他方面用到消費券，讓市民省錢交水電費。


旺角及天水圍等地設服務中心


　　財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，或有市民遺失或註銷了已登記的八達通，雖然更改手續雖然簡單，但小部分市民都需要協助，有關方面今日下午會在旺角及天水圍等地方設3個服務中心提供協助，但市民需要先預約。


現時參與4間支付平台第二階段不一定有份


　　王學玲又指，在今年第二期的消費券，將會引入更多支付平台，現時正參與的平台不一定有份，當局已透過金管局向合適的支付平台營運商舉辦簡介會，會視乎平台的廣泛性等因素，決定是否引入這些平台。


要求申明過去兩年逗留香港


　　被問到已登記市民如已移民的安排，王學玲表示，設計消費券計劃時已有考慮到相關問題，會要求在申請表指明過去兩年有逗留在香港，但沒有定義申請人是否移民，會確保收到消費券人士符合留港條件，需在香港消費，惠及香港商戶。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

54.000

異動股

00883

中國海洋石油

10.100

異動股

03690

美團－Ｗ

144.200

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 54.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 237.400
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 129.600
  • 目標︰$142.00
  • 00136 中國儒意
  • 2.210
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 10.380
  • 目標︰$11.00
  • 00823 領展房產基金
  • 63.700
  • 目標︰$70.00
  • 00746 理文化工
  • 7.050
  • 目標︰$3.97
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 00388 香港交易所
  • 338.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.100
  • 00005 滙豐控股
  • 49.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 74.950
  • 目標︰$77.00
  • 00968 信義光能
  • 14.820
  • 目標︰$15.00
  • 00763 中興通訊
  • 15.980
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2022 17:00  《盤後部署》市場就俄烏局勢緩減恐慌，港股料21900點有阻力

10/03/2022 13:02  【國際要聞】尹錫悅火速與拜登通電，展示韓美堅定同盟關係

10/03/2022 18:04  京東集團去年盈轉虧蝕35.6億人幣，經調整淨利潤172億人幣

10/03/2022 17:59  京東物流(02618)去年經調整虧損12.26億人幣，不派息

10/03/2022 16:32  港鐵(0066)去年虧轉盈賺95.5億元，派末期息1.02元

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩

新聞>財經熱話

鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
品味生活
生活

時事要聞

長者批熱綫不通 重辦繁複 消費券3服務中心排長龍

Shopping What’s On

Apple 發布會｜綠色iPhone 13、5G版iPhone SE登場！M1版iPad Air、Mac Studio有咩特點？一文睇清6大新品/價錢/發售日期 1

時事要聞

增2.8萬確診見回落 快測呈報1.4萬宗 添291疫歿新高
DIVA CHANNEL

識食Hea住瘦．曾欣欣

疫情期間別過分低脂！增肌減脂需要健康脂肪！4個缺乏脂肪的常見症狀

More Than Fashion．Ivan Lau

2022秋冬時裝周：沒有聯名的Gucci還剩下甚麼？

Fashion

2022秋冬時裝周：向烏克蘭聲援、致敬！Giorgio Armani無聲抗議、Balenciaga壓軸黃藍造型、Gigi Hadid捐出時裝周收入！
健康好人生 Health Channel
最新疫情｜今增31402宗個案，快測呈報平台佔7012宗！東華三院馮堯敬醫院明轉為定點醫院！歐家榮︰疫情似乎見頂 4
【確診者住所名單 | 實用連結】增280地點！瓊峰臺、富麗花園、嘉湖山莊上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（3月10日更新） 6
想延長生育能力？關於「雪卵」要知道的5件事︰點收集卵子？有替代方法？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）
FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金