【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針 要推廣接種保護老幼

行政長官林鄭月娥表示，本港約90%新冠肺炎死者並無接種疫苗，強調接種疫苗可以拯救生命，又形容接種疫苗是走出疫境的必要條件。她強調，政府不遺餘力推動疫苗接種計劃，重提曾聯同商界送車、送樓提供誘因，加上「較硬兼施」推出疫苗通行證，強調本港疫苗接種一度不錯，有成效但不足夠，形容要急起直追。



林鄭指，第四波疫情減退後，市民接種意慾降低，特別不少長者並無接種疫苗，或只接種了一劑疫苗。她示，現時有30萬名70歲以上長者打針，約26萬名3至11歲小童未接種疫苗，希望復活節後可回校上課，強調未來會重點推動長者和小童接種疫苗，又呼籲長者的家人支持他們打針。



第二針接種率要推高至九成



公務員事務局局長聶德權表示，目前本港共接種1380萬劑疫苗，六成接種復必泰，四成接種科興。至今637萬名市民已接種第一劑疫苗，佔總人口90.8%；534萬名市民已接種第二劑疫苗，佔總人口約79.2%；215萬名市民已接種第三劑疫苗，佔總人口約50%。



聶德權表示，要將第二針疫苗接種率推高至90%，政府將在4月30日實施第二階段疫苗通行證，希望再推高接種率。過去兩周招募醫護增加人手，由原本5間增至16間醫療機構組織參與，包括醫護界、衞生署動員720名醫療人員參與，很多來自私營，稍後將提供上門替家居長者接種疫苗服務，以推高疫苗接種率。



逾五成院友已接種疫苗



截至周四（10日），全港1096間院舍中，逾970間已合共為近4萬名院友已接種疫苗，接種率約52%。勞工及福利局局長羅致光表示，保護院舍最重要工具是接種疫苗，去年底試行疫苗接種計劃，有兩成市民反對院舍家屬接受評估是否適合接種疫苗，三成市民反對適合打針的院舍家屬接種疫苗，目前仍有一成人反對院舍家屬接種疫苗，呼籲他們回心轉意。



期望於院舍推閉環式管理



羅致光又透露，將向立法會提出修例，提高院舍人均面積，又期望可以有80%至90%院舍，做到閉環式管理，只要有方法令員工不用回家，政府會在政策上支持，例如幫助院舍建臨時設施，包括改裝貨櫃，相信本周會有十多個安裝在院舍，亦有院舍安排賓館讓員工入住，政府亦物色原本用作其他隔離用途的酒店，改為院舍員工閉環設施。



社距措施仍然是抗疫重要手段



林鄭表示，社交距離措施仍然是抗疫重要手段，並非當疫苗接種率去到一定水平，便不用社交距離措施，強調要作綜合考慮。她又指，疫情目前是否處於平台期、上升期或下降期，仍然言之尚早。她又指，今次疫情已超出特區政府的處理能力，強調無足夠人手、隔離設施和病床，政府調整政策和策略，是盡可能為香港處理這個情況，去保障市民安全健康。她又表明，不放寬入境措施，是不希望增加對醫療系統壓力的風險。



全民檢測需大量人手 要在合適時機



對於政府擬押後推行全民檢測，被問到會否擔心引致「狼來了」，林鄭表示，全民檢測需要動用大量人手，過去認為圍封強檢等較合適，又表示目前在內地源源不斷支持下，要在合適時機、做好方案細化工作後，才進行全民檢測。



林鄭又強調，並非政府引起市民恐慌，指政府當時亦有進行澄清；又預告周六（12日）的記者會將交代物資供應，強調市民毋須搶購物資。

撰文：經濟通採訪組

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