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【新冠肺炎】政府再推「保就業」　月入3萬以下僱員補貼8000元

18/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，本港周四（17日）公布的失業率飆升至4.5%，失業人數超過15.7萬，增加2.27萬人，情況令人擔心，政府要盡力遏止失業率繼續上升，因此她宣布，政府再推出「保就業」計劃，惠及110萬至130萬名僱員，動用260億至310億元。

 


　　她表示，2020年推出的「保就業」，補貼總額達900億元，惠及15萬名僱主，195萬名僱員，有效防止結業潮，但主要資助中小企，2022年推出的「保就業」經過改良設計，設定受惠僱員工資上限，高薪員工不是對象；剔除不受影響的行業，如大型超市及物管公司等；一定要用在僱員身上，執行上盡量簡單，參考2020年強積金數據或僱主提供資料，精簡程序。


剔除超市銀行及速遞公司等


　　林鄭指，2022年「保就業」將於今年5月至7月透過僱主發放，只有月入低過3萬元僱員獲得工資補貼，補貼劃一定在8000元；僱主可提出獲資助傭員人數；資助期聘用不少過提出獲資助僱員的數目。


　　同時，計劃將剔除大型連鎖超市、大型藥房、物管公司、銀行、金融機構、電訊商、廣播業、速遞公司等，港鐵公司(00066)亦不包括在內。政府明白65歲或以上人士未必有強積金戶口，會制訂安排，讓他們可以在計劃中受惠，詳情稍後公布。


下周三起可申臨時失業支援


　　另外，政府早前宣布第六輪「防疫抗疫基金」，動用30億元支援30萬臨時失業人士。立法會聽取勞工團體的訴求後，同意擴大受惠人士，現受僱於要關閉處所，如美容院、餐飲，而須被僱主短暫停工，放無薪假的僱員都可申請。


　　 申請期由下周三（23日）起接受申請，為期三個星期，申請人要去年第四季內最少一個月受僱，月薪為2700元至3萬元；提交申請之前，需要連續30日內無工作或無就業。林鄭指，大部份申請會以強積金戶口資料核實，如果申請人無強積金戶口，則會由政府委託的機構處理，預料可支援30萬名短期失業人士。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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