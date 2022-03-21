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【新冠肺炎】港府下月起取消航班熔斷機制　4月21日起放寬措施

21/03/2022

　　香港目前對包括英國、美國、澳洲、加拿大、法國、印度在內的九個國家實施航班禁令。行政長官林鄭月娥宣布，港府4月1日起取消對9個國家禁飛令，所有海外抵港人士不再分ABC區，香港居民完成打針才可上機，登機時起飛前48小時核酸陰性，並要預先訂好7晚檢疫酒店，來港後要接受14日檢疫，政府會在機場派抗疫包，但他們若第6及第7日快測陰性可提早離開，再接受7天自我監測。

 

（資料圖片）


　　林鄭表示，對英美等九個國家實施航班熔斷機制已經不合時宜，因為外國疫情已經不比香港差，大部分個案都沒有明顯病徵，措施對在9個國家的滯留港人帶來焦慮，而且入境要求嚴苛，會影響香港營商環境。


預訂檢疫酒店料有困難


　　林鄭估計，在取消禁飛措施後檢疫酒店會有較大需求，返港人士如果事前未曾預訂房間，現時要訂房會有困難。她已經要求相關部門與業界商討，會否有更多酒店房供應，盡量騰空房間，又指現時只需7晚檢疫，亦可減低入住壓力。　


　　財政司長陳茂波認為，放寬來港限制有助保持香港競爭力，特區政府會繼續保持高度警惕，動態清零，爭取與內地通關。他指在疫情過後，香港吸引力仍在，經濟前景良好，大灣區為香港提供大量機遇，可吸引外地企業來港，服務內地及北亞市場。


下月21日起分階段放寬社距措施

 

（資料圖片）


　　林鄭又指，爭取未來一個月聚焦治療，減重症、減死亡，社交距離措施需按原定延至4月20日，大部分不會提早放寬，冀4月底前將3歲以上人士第二針接種率至九成、院舍首針接種率亦升至九成。但她表示，如果疫情無反彈並呈下降趨勢，會由下月21日起，用3個月時間，分三個階段解除大部分社交距離措施，首階段會重開健身中心，晚市恢復堂食至10時，4人一枱。


　　林鄭指，第二階段會再開放更多處所，泳池和泳灘可重開，限聚令和食肆每枱人數放寬至8人，晚市堂食放寬至晚上12時，酒吧亦可以重開，市民到郊野公園或戶外運動可不戴口罩。到第三階段，就會盡量放寬限制，但仍會繼續執行安心出行和疫苗通行證的措施，維持口罩令和限聚令。


　　另外，小學、國際學校及幼稚園會在復活節假期後，恢復面授課堂，中學會待文憑試完成後才恢復面授課堂，而文憑試會繼續以下月22日開考為目標。學校的疫苗通行證會涵蓋教職員和訪客，目前不會要求學生要打針才可以回校上課。


暫緩推行全民強檢


　　林鄭表示，暫緩推行全民強制檢測。考慮到內地及香港專家意見後，兩者都有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，直言掌握推行時間是關鍵，初期能遏止疫情蔓延，後者進行則能達到清零，而專家認為，現時不適宜將有限資源，投放在進行核酸檢測上。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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