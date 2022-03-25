【新冠肺炎】港府計劃4月初向全港家庭派防疫包 目標7日內完成

行政長官林鄭月娥表示，港府將向全港300萬個家庭派發防疫包，內含KN95口罩及快測包，呼籲市民多使用服務包及快測包，加強個人保護，發現陽性就盡快呈報，及早隔離或分流治療。



動員1萬人下月初派防疫包



署理民政事務局局長陳積志表示，計劃4月初派發防疫包，目標7日內完成派發工作。過去兩日已發信邀請立法會議員、400多個義工團體等，截至昨晚逾350個團體應邀，共1萬名、5.8萬人次出勤，計劃今個月30日開展工作，首先進行包裝，動員1萬名義工及公務員，隨即4月初向全港家庭派發，目標7日內完成派發工作，由房屋署向公屋戶派發，透過業主立案法團、物業管理公司向私人屋苑派發，由義工及公務員團隊向基層家庭派發，鄉事委會向鄉郊地區派發，亦將在全港18區設立發放點讓市民領取。



陳積志說，民政事務總署已在全港18區開展居家支援物資派遞服務，為未能自行安排所需的基本日常用品和食物、尚待入院或社區隔離設施人士，提供上門派遞服務，3月14日由社署接手派遞服務，截至今日已派發4.6萬袋給予超過1.6萬家庭。



做到「床等人」是好現象



林鄭表示，第五波疫情初期，硬件設施多方面不足，兩個月前港府面對挑戰和困難，有幸得到中央支援及各界努力，現時做到「床等人」、「針等人」是好現象。港府興建潭尾等6個隔離設施，提供2萬張病床，令早前緊張的隔離酒店負重減少，亦能滿足返港人士需要。



林鄭呼籲不要以隔離設施使用率的高與低來評價其效用，現時未能完全掌握疫情，有足夠設施將可滿足不同人士的需要。



暫不放棄機組人員檢測要求



近日11家航空公司聯署信要求港府取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，建議改以閉環式管理，林鄭表示，已將信件轉交運房局跟進，強調所有航班防疫措施，都是為外防輸入，政府暫時不會放棄有關政策，否則會減低與內地及海外通關的機會。



對於有傳政府以法律手段推高缺乏認知能力的院友接種率，林鄭強調，儘管全世界公認長者打針可減死亡率，但打針問題在港引發爭議，暫無任何進一步公布藉法律手段為院舍長者接種，不能回應揣測性問題，但認為問題反映政治性爭議。

撰文：經濟通採訪組

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好