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【新冠肺炎】林鄭：近月人才流失或是不爭事實　重視香港國際地位

30/03/2022

　　本港第五波新冠疫情嚴峻。行政長官林鄭月娥表示，基於生命至上原則，政府早前收緊防疫措施，形容出現人才流失或是不爭事實，但她非常重視香港國際地位，透露周二（29日）與國際商務委員會成員、國際商會代表與各國總領事等130人舉行視像會議，再次回應他們關注。

 

（資料圖片）


　　林鄭月娥指出，第五波疫情由1月初至今已3個月，第一時間在外防輸入、內防控制實施最嚴峻措施，包括九個國家「禁飛」和一系列社交距離措施，明白在香港的企業和個人有很多焦慮，特別是金融機構和國際傳媒近日關注，香港能否保持國際地位和國際金融中心角色。


許正宇：本港金融市場表現活躍


　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府通過不同舉措吸引環球企業和人才扎根香港，強調本港金融市場在疫情下營運有序，投資、融資和交投仍然很活躍，例如3月以來本港股市日均成交額達1800億元。


　　許正宇指出，政府早前取消9個國家的禁飛令以及縮短抵港檢疫期等措施，能夠回應業界近期提出的重點關注。他曾向金融界及商界了解意見，表示這個階段性抗疫新路向獲廣大認同及歡迎。


　　許正宇又強調，政府過去透過「保疫抗疫基金」援助企業，最新的「保就業計劃」針對受影響的中小企作出支援，僱員不超過50人的各類中小金融機構均可以受惠，同時通過措施緩解會計界等在疫情下的壓力。


限聚令、口罩令仍要維持一段時間

 

（資料圖片）


　　林鄭月娥表示，若疫情不反彈、保持下降趨勢，本港將於4月21日起分三階段放寬措施，強調限聚令和口罩令仍要維持一段時間，至於具體放寬細節將有待公布。


　　被問到與內地和海外通關會否有先後次序，林鄭稱，若香港只能「通國際」、但不能進入內地，會大大打擊他們來港意欲，形容難言會否有先後次序之分，但「看來要逐步」。她又表示，外國商界普遍歡迎當局早前公布的放寬措施，又關注本港與內地通關的問題。


移出數字不可視為對香港前景信心指標


　　林鄭月娥指，外資看到香港獨有優勢，而香港並無備存移民數字，只有移入、移出的數字，形容將淨移出數字視為移民人數並不準確，不可視為對香港前景信心的指標。


　　林鄭又提到，透過「優才計劃」來港人數一直上升，至去年有多於2000人獲批，而本港8間資助大學非本地學生有增無減，其中內地學生較海外學生多，強調香港對優秀人才和優秀學生，仍然非常有吸引力。


撰文：經濟通採訪組

 

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