【紓困措施】保就業計劃放寬不設月薪上限等 料174萬僱員受惠

行政長官林鄭月娥周四（7日）在疫情記者會上交代兩項最新支援措施的進展，包括新一輪保就業計劃不設員工月薪上限，並增設半額資助等，預料受惠僱員將由130萬人大增至逾174萬人，申請注資款項亦升至430億元。林鄭又指，臨時失業支援計劃於3月21日至4月12日接受申請，距離截止日期只剩數天，呼籲有需要的市民盡快申請。



涵蓋自僱人士 增設半額資助



林鄭指，2022年保就業計劃將於4月12日舉行財務委員會審批計劃所需撥款，該計劃自3月18日開始諮詢工作，超過業界代表100人，意見包括放寬合資格領取補貼的僱員的月薪上限，未來將不設月薪上限；放寬企業可申請僱員人數，僱員上限是1000人；剔除名單涵概的不受影響企業，現改為受限名單，每間企業均可申請，但不能申請超過100名僱員，當局亦會細化行業，包括建造界；增設半額資助，照顧兼職及臨時工，所得補貼為4000元；涵蓋自僱人士及65歲以上僱員。



審批開支達430億元



如企業人數不足100人，全部行業均可申請補貼，其中以下行業不會納入所完善的受限名單，包括大型醫療集團，私營診所等，建造業只針對大型承建商「大判」。



林鄭指，完善後的保就業計劃僱主數目無大分別，約16萬，受惠僱員由130萬人大幅上升至逾174萬人，財政負擔由310億元增加至390億元，須審批開支達430億元。



臨時失業支援首批6萬人 最快下周二收款



政策創新與統籌辦事處總監何佩玲表示，臨時失業援助至今接獲36萬宗申請，首批6萬人已獲批，將於周五（8日）收到短訊或電郵，下周二（12日）起陸續收到款項。



何佩玲表示，5個服務中心於截止申請前4天延長服務時間，呼籲市民有需要撥打熱線求助。



何珮玲續指，在暫時已處理的申請中，不符資格比例大概10個有強積金戶口申請者中，有3人不符。主要原因為，去年第四季10至12月，至少一個月有工作，收入低於2700元或高於3萬元，或受限處所放無薪假。放無薪假的申請要求是屬法例599F處所，須關閉的處所如美容院，健身中心、禁晚市堂食的食肆等。

撰文：經濟通採訪組

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