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【新冠肺炎】中小幼院19日起分階級恢復面授　師生須每日快測

11/04/2022

　　教育局局長楊潤雄表示，中學可於文憑試後（5月3日）自行決定如何分階段復課，最遲5月10日要恢復全部級別半天面授；小學最早4月19日分階段恢復半天面授課，暫未能恢復級別可繼續網課，最遲5月3日須恢復面授課。

 

（政府新聞處圖片


　　楊潤雄指，幼稚園分3階段復課，三分之一、約一級的學生在5月3日回校上面授課，餘下三分之二學生在5月10日復課，全校於5月16日開始復課。特殊學校、提供非本地課程學校包括國際學校亦會跟上述安排。


出現零星個案的學校可繼續上課


　　楊潤雄表示，將於5月下旬檢視每日決測安排，出現零星個案的學校可繼續上課，但當全校陽性個案在5%以上，衞生防護中心會調查，研究是否作出停課決定。除了持醫生證明書，所有教職員及訪客都要打首針先可以入學校。


復課後教職員及學生須每日快測

 

 


（政府新聞網）


　　行政長官林鄭月娥表示，復課後所有教職員及學生每天進行快速測試，政府會為學校提供1000萬套快速測試套裝。


　　林鄭又指，學校在復課後要求學生與教職員做好個人防護措施，包括戴好口罩、量度體溫、保持社交距離；教職員受制於疫苗通行證，學生不受限。林鄭又提醒學校要做好通風系統及消毒，呼籲學生要打針，目前12至19歲學生中學生打首針達97%，打兩針達78%。3至11歲學童打針情況不理想，打首針有62%，打兩針達28%。


3個指標會緊急介入調查


　　衞生署署長林文健醫生指，教職員及學生需每日進行快速測試，一旦出現陽性有兩個渠道處理，第一可透過網上檢測平台申報，第二學校聚合所有師生呈陽性比率，透過衞生防護中心特別網上平台作呈報，即使無個案仍要申報，收到個案反會分析，透過以上平台可掌握個別人士陽性資料，有無風險等。


　　林文健又指，3個指標會緊急介入調查：第一，學校出現5%陽性會介入調查；第二，個別班房有10%以上陽性亦會介入調查；第三，如果陽性學生有重症或死亡風險均會介入調查。


本周內公布放寬社距措施


　　林鄭表示，3月11日公布抗疫路線圖，其中復課是一個部分，另一部分是放寬社交距離措施，當本港疫情無出現反彈，而且持續下降趨勢，會分三階段放寬社交距離措施，本周內會公布有關安排。首階段放寬社交距離措施由本月21日開始，每次放寬都會有風險，將審慎研究風險，呼籲市民謹守個人衞生，配合打針。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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