【新冠肺炎】港府明日公布放寬社距措施 將歸還被徵用隔離公屋

行政長官林鄭月娥表示，多個監察指標均反映香港疫情已下跌了九成，達到進行快速測試目的。她周四（14日）將公布本月21日起，分三階段放寬社交距離措施的詳情，當局亦計劃本月底交還隔離用途公屋，下星期交還元朗過渡房屋。

（政府新聞處圖片）



運輸及房屋局局長陳帆表示，為平衡基層居民住屋需要及疫情發展，會於4月底交還皇后山邨第1、7座，以及荔景邨恒景樓合共約3000個單位，至於被徵用的過渡性房屋元朗東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期合共2500個單位，則會在下星期交還。



陳帆指，當局會為單位進行深層消毒，並移走傢俬和設備，送往其他隔離設施和用途，過渡性房屋設施會贈送項目營運機構。收回單位後，房委會及過渡性房屋營運機構會監視樓宇狀況開展修繕工作；房委會會將先前改建的設施還原，詳細檢視每個單位設施狀況作修繕工作，會盡早完成相關工程，盡快安排準租戶，分批5月底至6中陸續入伙。



已向受影響公屋準租戶發放8000元津貼



陳帆表示，已向受影響的公屋準租戶發放8000元特惠津貼，下月亦會向600個受影響過渡性房屋準租戶發放津貼。房委會亦已為受影響準租戶作特別編配安排，860名已獲編配入住皇后山邨第1座的申請人，絕大部分已獲編配到第2至6座，有一半人接受安排；而恒景樓有380名申請人表示不會等待入住原本獲編配的單位，房委會會安排他們入住其他屋邨。



明日將公布分階段放寬社距措施細節



林鄭月娥透露，周四將公布分三階段放寬社交距離措施的詳情，但表明放寬會有風險，社會上人流將增加，無可避免放寬後陽性個案會上升，呼籲市民仍要遵守防疫措施，未打針的或可接種第2、3針的市民，應盡快接種疫苗。她又呼籲市民可以繼續定期進行測試。



參與高風險活動前快測

（資料圖片）



林鄭指，未來有些工作會要求一些群組頻密做快測，包括文憑試考生應考時要每日做快測；4月19日起分階段復課，師生需要每日做快測。放寬社交距離措施後，參與較高風險社交活動前也要做快測，周四將公布細節。她又指，學校復課有一定風險，但要平衡學習需要、社交活動等，所以要管控好風險，確保當日進入校園的師生沒受感染，所以需要進行快速測試，而且檢測不能相隔太久，因病毒潛伏期短，但強調不會長期要求每天進行檢測，將在數周後檢視快測頻率。



被問到已接種疫苗的人士，可否獲豁免進行快速測試。林鄭表示，接種疫苗仍會受感染，只能防範重症及死亡，否則有機會讓陽性患者進入校園而不知。



短期內不會拆除方艙醫院



林鄭續指，現時主流的社區隔離設施，為6個由中央援建的設施，約5000多個單位，而有關用地並不是立刻會有用途，所以會留作備用。她表示，內地都是採取「清艙備用」，認為沒有理由將社區隔離設施拆除，尤其現時全球疫情還未穩定，仍然是大流行，至於會否減少設施數目，則要由領軍的保安局研究，但短期內不會取消設施，以為香港提供最佳防護。



撰文：經濟通採訪組





【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票