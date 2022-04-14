【新冠肺炎】4.21起放寬晚市堂食至晚上10時 每枱最多4人

食物及衞生局局長陳肇始表示，下周四（21日）起首階段放寬社交距離措施，恢復晚市堂食到晚上10時，每枱人數最多4人，容許不多於20人的宴會，但酒吧酒館仍要關閉。她續指，所有員工每3日要進行一次快速檢測。

（政府新聞網）



部分表列處所重開，包括健身房、美容院、主題公園和戲院等；遊樂場所，如桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等，以及宗教處所等，並會解除兩戶以上在私人聚會的限制。



戲院重開可院內飲食 員工觀眾須打足3針



陳肇始表示，限聚令亦會放寬至4人，但市民在公眾地方和表列處所，仍然要帶口罩。她又指，若電影院員工已接種3針，加上所有顧客已接種3針，有關電影院將可以飲食。旅行社可舉辦30人本地遊，但員工需要接種三針，如果出團當日所有遊客都快速測試，就可以將人數放寬至100人。



下周四起重開室內戶外體育設施

（資料圖片）



康樂及文化事務署署長劉明光表示，下周四重開室內戶外體育設施，包括體育館、壁球中心、網球場、草地滾球場、足球場、籃球場等，及其他戶外如兒童遊樂設施及健身設施。



當局指，由本周六（16日）起市民可用「康體通」可網上預訂重開設施，運動時每組以4人為限，但隊際比賽或對賽訓練，每個場地人數上限跟從比賽規則；部分康樂設施如公眾泳灘、公眾游泳池、水上活動中心、燒烤場暫不開放。當局希望第二階段開放水上運動。



另外，公共圖書館、博物館及演出場地重開，入場人數不能超過容納人數的一半。



每項放寬措施都有風險 籲市民遵守社距措施



行政長官林鄭月娥表示，每一項放寬措施都有風險，形容目前確診數字是低水平，但仍然是高位數，提及未來4日是復活節假期，呼籲市民遵守社交距措施、做好個人衞生，以及接種疫苗。



林鄭又形容，每一次作出有關決定時都不容易，要符合公眾利益、公共衞生等，強調無法滿足所有持份者，坦言部分處所可能會感到失望。她強調，每一次收緊社交距離措拖，並非要懲罰處理受影響的處所，強調要透過關閉減低人流，提及在過去兩年間，健身中心、電影院已關閉260日，美容院亦關閉了240日。



林鄭下午將打第4針 強調無放棄全民強檢

（資料圖片）



林鄭表示，目前本港成年人已打至少一針者，已達92.5%，是一個很高的比例，現已開放接種第4針。她本人周四下午亦會打第4針。她指，分階級放寬社距措施有「疫苗通行證」要求，而針對風險較高的處所或活動，會有快速檢測的要求，例如餐飲業的員工風險較高，會加入每3日快速檢測的要求。



林鄭強調，並無放棄全民強檢，但有關工作仍然要講時機，已委托政制及內地事務局局長曾國衞負責，適時會公布。

撰文：經濟通採訪組

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