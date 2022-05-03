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【新冠肺炎】林鄭：5.19第二階段放寬社距措施　食肆5.5起可8人一枱

03/05/2022

　　行政長官林鄭月娥於行政會議前表示，將於5月19日起落實放寬第二階段社交距離措施，當中包括重開其他表列處所，涉及酒吧、卡啦ok、麻將館、夜店和郵輪。酒吧可營業至凌晨2時，最多4人一枱，亦有容量限制。食肆的堂食結束時間由目前晚上10時延長至午夜12時，宴會人數上限由20人增至120人。戲院最多容納人數，由容量的五成增至八成半，觀眾可以在場內飲食。


　　另外，林鄭指，將提早於5月5日重開泳池、沙灘及水上樂園；在戶外運動場所及其他戶外地方運動時可以不戴口罩；由於母親節將至，食肆會提早開放每枱8人措施。

 

（資料圖片）


首階段放寬社交距離措施後 疫情未見反彈


　　林鄭表示，首階段放寬社交距離措施後，疫情未見反彈，在放寬首階段措施期間，當中經歷了復活節及勞動節假期，早前有人預測疫情或會因人流增加而反彈，直言「好幸運」上述情況並沒有發生。


　　她又指，目前每日陽性個案下降，周一（2日）跌至300宗以下，污水樣本病毒量下降，圍封強檢陽性個案減少，港大的時點患病率、即時有效繁殖率亦有下降。醫管局自周三（4日）起，在亞博的社區治療中心將改為備用狀態，內地援港醫療隊會逐步返回內地。


學生每日上學前快測非永久性措施 會適時檢討

 

（政府新聞處圖片）


　　林鄭表示，所有放寬的社交距離措施需要建基於疫苗通行證，政府會加強執法。過去長周末（4月30日至5月1日）執法人力共進行4800次巡查，當中發出180張5000元定額罰款告票，並作出45宗檢控。


　　她續指，現時學生每日上學前需要進行快速檢測，但並非永久性措施，現時快測能保障學校安全，亦會提供快測包予學校，會適時檢討防疫措施。


特首選舉結束後 重組架構文件將交予候任特首辦


　　對於政府架構重組，她表示，政府立場清晰，目標是在第6屆行政長官就任前完成，故在5月8日出現特首當選人後，將進行相關的文件工作，以交給候任特首辦執行，而屆時亦會再交給立法會財委會轄下的人事編制委員，另外會把政府議案提交大會，重新編配法定功能，並形容相關的時間「很緊湊」。


　　她指出，香港媒體受到基本法保障，現時本港媒體仍然非常活躍，接受政府資訊的媒體數字沒有下降，國際媒體數目亦沒有減少，顯示香港仍有媒體自由。


撰文：經濟通採訪組

 

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